Солістка гурту KAZKA озвучила мультфільм «Історія іграшок 4». Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2019 дебютувала у дубляжі, озвучивши нову героїню. Яким буде персонаж Олександри Зарицької? Читайте в матеріалі.

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Олександра Зарицька дебютувала у дубляжі, озвучивши нову героїю «Історії іграшок 4» – офіцера Смішанку Мак-Веснянку. Співачка із завданням впоралася блискуче та поділилася своїми емоціями:

«Це мій перший досвід і для мене він дуже хвилюючий. Обожнюю мультики, не пропускаю новеньких релізів, передивляюся старі хіти разом із сестрами чи друзями. Чому я хотіла озвучити анімаційного персонажа? Бо мені не раз казали, що маю неординарний, іноді трохи дитячий, а іноді «мультяшний» голос, тому була надзвичайно щаслива, коли отримала роль. Я знаю всіх героїв «Історії іграшок», дуже класно стати частиною такої милої історії від Disney. Це новий виклик, а виклики – це ж завжди цікаво».

Про свою героїню Олександра говорить з ніжністю:

«Коли я познайомилася з нею, то одразу помітила кілька схожих рис між мною і цією крихіткою. Вона дуже емоційна, трохи метушлива, а ще їй притаманна риса вважати, що її думка найважливіша. Але при цьому – вона добра, смішна, з чудовим почуттям гумору і завжди піклується про свою подружку. Ну, очевидно, що Смішанка моя улюблениця. Та вона найкрутіша з усіх! А ще Смішанка – справжній офіцер, і це теж дуже круто».

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Улюблені іграшки повертаються, щоб покликати нас у нову пригоду в продовженні легендарної анімації «Історія іграшок». Нагадуємо, що цього року виходить вже 4 частина, яка буде підкорювати серця глядачів з 20 червня в кінотеатрах!

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