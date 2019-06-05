Солистка группы KAZKA озвучила мультфильм «История игрушек 4». Финалистка Нацотбора на Евровидение-2019 дебютировала в дубляже, озвучив новую героиню. Каким будет персонаж Александры Зарицкой? Читайте в материале.

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«Это мой первый опыт и для меня он очень волнующий. Обожаю мультики, не пропускаю новеньких релизов, пересматриваю старые хиты вместе с сестрами или друзьями. Почему я хотела озвучить анимационного персонажа? Потому что мне не раз говорили, что имею неординарный, иногда немного детский, а иногда «мультяшный» голос, поэтому я была очень счастлива, когда получила роль. Знаю всех героев «Истории игрушек», очень классно стать частью такой милой истории от Disney. Это новый вызов, а вызовы – это всегда интересно».

О своей героине Александра говорит с нежностью:

«Когда я познакомилась с ней, то сразу заметила несколько похожих качеств между мной и этой крохой. Она очень эмоциональная, немного суетливая, а еще ей присуще качество считать, что ее мнение самое важное. Но при этом – она ​​добрая, смешная, с прекрасным чувством юмора и всегда заботится о своей подружке. Ну, очевидно, что Смишанка моя любимица. И она самая крутая из всех! А еще Смишанка – настоящий офицер, и это тоже очень круто».

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Любимые игрушки возвращаются, чтобы позвать нас в новое приключение в продолжении легендарной анимации «История игрушек». Напоминаем, что в этом году выходит уже 4 часть, которая будет покорять сердца зрителей с 20 июня в кинотеатрах!

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