Группа KAZKA: топ-5 лучших песен
23.02.2019
Группу KAZKA считают главным претендентом на победу в Национальном отборе на Евровидение-2019. Музыканты определили для себя одну сверхзадачу: презентацию украинской культуры миру. Для артистов участие в конкурсе – это возможность во весь голос заявить об Украине. Желаем удачи KAZKA в реализации их планов, а прямо сейчас давайте насладимся лучшими песнями группы!
KAZKA – «Дива»
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KAZKA – «APART»
KAZKA – «Сама»
KAZKA – «Свята»
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KAZKA – «Плакала»