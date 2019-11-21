Гурт KAZKA бере участь у голосуванні Народної премії, у категорії «Улюблений колектив шоу «Х-фактор». У ній представлені всі колективи, які дійшли до прямих ефірів шоу. Бажаємо успіху KAZKA в реалізації планів, а саме зараз давайте насолоджуватися найкращими піснями гурту!

KAZKA – «Дива»



KAZKA – «APART»



KAZKA – «Сама»



KAZKA – «Свята»



KAZKA – «Плакала»



Проголосувати за гурт можна в Народній премії, у розділі «Улюблений колектив шоу «Х-фактор». У ньому представлені всі колективи, які дійшли до прямих ефірів шоу.

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