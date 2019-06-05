Модні сукні на літо хоче знайти кожна дівчина. Але як же складно це зробити, коли в магазинах представлено безліч різних фасонів і принтів. Як вибрати наряд, який відповідає трендам літа 2019 року? Ми пропонуємо подивитися на варіанти від учасниць проекту «Холостяк» і підібрати найбільш відповідну сукню. Детальніше у матеріалі

Переможниця проекту «Холостяк»-6 Альона активно ділиться знімками, представляючи шанувальникам різні літні образи. Сукня з квітковим принтом — на піку трендів у 2019 році. Також важливо відзначити довжину. Це спідниця нижче коліна, яка обрізна на талії. Такий фасон візуально підкреслює вашу витонченість і жіночність.

Учасниця дев’ятого сезону Елізабет подає приклад дівчатам не тільки на авторських тренінгах, а й на своїй сторінці в Instagram. У дівчини безліч стильних літніх образів, серед яких і персикова сукня-нічнушка. Уже кілька років легкий крій на тонких бретелях не залишає перші позиції моди.

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А ось Наташа — учасниця проекту «Холостяк»-8 — представила шанувальникам біле коротке плаття також із квітковим принтом. Ще одним важливим модним елементом будь-якого літнього образу є рукави-ліхтарики.

Такий денний образ легко можна перетворити на вечірній, накинувши на плечі піджак оверсайз.

Ще один незвичайний образ продемонструвала учасниця п’ятого сезону — Катя: фіолетова сукня з довгим рукавом і горловиною. Талія підкреслена поясом у тон наряду. Довжина по щиколотки також у моді влітку 2019 року. Доповнити такий образ можна окулярами у формі котячого ока, як це зробила дівчина.

Рита — яскрава і смілива дівчина, яка запам’яталася глядачеві ще з шостого сезону проекту «Холостяк». На сторінці в Instagram вона демонструє різні літні образи. Одним із них є червона сукня на запах у дрібний горошок. Вже другий сезон цей принт не залишає позиції модних і трендових образів.

Переможниця першого сезону проекту «Холостяк» Олександра пропонує підкреслювати вашу літню засмагу білими сукнями з рукавом три чверті. Ще одним модним аксесуаром літа-2019 є масивний пояс із бляхою. Таке легке і просте плаття можна доповнити літнім капелюхом.

Ще один образ із капелюхом ми підгледіли у Яни — учасниці третього сезону. Біла сукня з відкритими плечима гармонійно виглядає з літнім солом’яним головним убором.

Переможниця 4-го сезону проекту «Холостяк» Анна поділилася знімком у літній сукні-вишиванці. Найкращою тканиною є льон, який у спекотну погоду дозволяє шкірі дихати. Доповнити такий образ можна як босоніжками, так і будь-якими «лодочками».

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