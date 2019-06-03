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Мода сезону літо-2019: що у тренді, розповіли стилісти СТБ

03.06.2019

Мода не стоїть на місці, дизайнери вже запропонували нові трендові речі, актуальні літні аксесуари та стильне взуття. Що стилісти радять обов’язково придбати? Дізнайтеся у нашому матеріалі про головні тенденції літа-2019.

Велосипедки

мода лето 2019

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З кожним роком спортивний стиль набуває все більшої популярності серед жінок. Стилісти рекомендують придбати модницям велосипедки, які чудово підкреслять фігуру. Можна вибирати подовжені моделі, які виконані не тільки з трикотажу, а й з атласу та костюмної тканини.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Переможниця проекту «Холостяк»-6 Альона Лесик любить поєднувати велосипедки з класичними піджаками та світлими сорочками.

мода лето 2019

Неоновий одяг

мода лето 2019

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 Серед найпопулярніших модних тенденцій сезону літо-2019 — неонові кольори. Стилісти радять не боятися носити неон. Але під такий яскравий одяг варто обережно добирати аксесуари, віддаючи перевагу нейтральним нюдовим відтінкам.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських точно знає, що завжди у тренді. На один із заходів чарівна NK наділа коротку неонову сукню, до якої підібрала масивні білі кросівки.

мода лето 2019

Костюм з шортами

мода лето 2019

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Влітку 2019 року свою увагу варто звернути на улюблений брючний костюм, але замість штанів надіти шорти. Довжина такого низу не повинна бути короткою, оптимальний варіант — шорти до середини стегна. Такі костюми виглядають дуже оригінально, а разом з тим дозволяють помилуватися вашими стрункими ніжками.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Учасниця романтичного реаліті «Холостяк»-9 Елізабет слідкує за модними тенденціями літа-2019. Дівчина з’явилася на одній з вечірок у чорному костюмі з шортами.

мода лето 2019

Масивні кишені

мода лето 2019

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Вам незручно постійно носити сумку із собою? Вихід є! Літом 2019 року в моду ввійшли масивні кишені. Тепер одяг з накладними кишенями всюди. Вперше цей тренд з’явився у 60-х роках, коли Ів Сен-Лоран започаткував стиль сафарі. Сьогодні такий тренд отримав велику популярність через свою зручність: у великі кишені вмістяться і телефон, і косметичка, і всі необхідні речі.

мода лето 2019

Комбінезон

мода лето 2019

Влітку 2019 року практичність та зручність породжують моду. Тому стилісти пропонують альтернативу сукням — комбінезони. Комбінезон з легких натуральних тканин можна носити навіть у спеку. Сьогодні популярні комбінезони яскравих або нюдових кольорів. Носити такий одяг варто з масивними кросівками або босоніжками на низькому ходу.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Зірка костюмованої драми «Кріпосна» Наталка Денисенко знає все про модні тенденції цього літа. Нещодавно в Instagram актриса поділилася фото, де вона одягнена у стильний комбінезон.

мода лето 2019

Джинсові куртки

мода лето 2019

Роки минають, тренди змінюються, а джинсова куртка залишається завжди у моді. Такий верхній одяг чудово поєднується з джинсами, шортами, а також зі спідницями з латексу та шкіри. У літній сезон 2019 року варто обрати джинсовий верх, прикрашений вишивками, мереживом або ж паєтками. Для створення красивого образу не бійтеся експериментувати!

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк»-9 Даша часто носить денім, в її гардеробі також є джинсові куртки розміру oversize.

мода лето 2019

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