Мода не стоїть на місці, дизайнери вже запропонували нові трендові речі, актуальні літні аксесуари та стильне взуття. Що стилісти радять обов’язково придбати? Дізнайтеся у нашому матеріалі про головні тенденції літа-2019.

Велосипедки

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З кожним роком спортивний стиль набуває все більшої популярності серед жінок. Стилісти рекомендують придбати модницям велосипедки, які чудово підкреслять фігуру. Можна вибирати подовжені моделі, які виконані не тільки з трикотажу, а й з атласу та костюмної тканини.

Переможниця проекту «Холостяк»-6 Альона Лесик любить поєднувати велосипедки з класичними піджаками та світлими сорочками.

Неоновий одяг

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Суддя «Х-фактор» Настя Каменських точно знає, що завжди у тренді. На один із заходів чарівна NK наділа коротку неонову сукню, до якої підібрала масивні білі кросівки.

Костюм з шортами

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Влітку 2019 року свою увагу варто звернути на улюблений брючний костюм, але замість штанів надіти шорти. Довжина такого низу не повинна бути короткою, оптимальний варіант — шорти до середини стегна. Такі костюми виглядають дуже оригінально, а разом з тим дозволяють помилуватися вашими стрункими ніжками.

Учасниця романтичного реаліті «Холостяк»-9 Елізабет слідкує за модними тенденціями літа-2019. Дівчина з’явилася на одній з вечірок у чорному костюмі з шортами.

Масивні кишені

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Вам незручно постійно носити сумку із собою? Вихід є! Літом 2019 року в моду ввійшли масивні кишені. Тепер одяг з накладними кишенями всюди. Вперше цей тренд з’явився у 60-х роках, коли Ів Сен-Лоран започаткував стиль сафарі. Сьогодні такий тренд отримав велику популярність через свою зручність: у великі кишені вмістяться і телефон, і косметичка, і всі необхідні речі.

Комбінезон

Влітку 2019 року практичність та зручність породжують моду. Тому стилісти пропонують альтернативу сукням — комбінезони. Комбінезон з легких натуральних тканин можна носити навіть у спеку. Сьогодні популярні комбінезони яскравих або нюдових кольорів. Носити такий одяг варто з масивними кросівками або босоніжками на низькому ходу.

Зірка костюмованої драми «Кріпосна» Наталка Денисенко знає все про модні тенденції цього літа. Нещодавно в Instagram актриса поділилася фото, де вона одягнена у стильний комбінезон.

Джинсові куртки

Роки минають, тренди змінюються, а джинсова куртка залишається завжди у моді. Такий верхній одяг чудово поєднується з джинсами, шортами, а також зі спідницями з латексу та шкіри. У літній сезон 2019 року варто обрати джинсовий верх, прикрашений вишивками, мереживом або ж паєтками. Для створення красивого образу не бійтеся експериментувати!

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк»-9 Даша часто носить денім, в її гардеробі також є джинсові куртки розміру oversize.

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