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Мода 2019: як і з чим носити спідницю-олівець влітку показала Даша Квіткова

07.06.2019

Спідниця-олівець – не просто вічна класика, а й елемент базового гардероба, без якого не обійтися жодній жінці. Адже цей витончений атрибут, всупереч розхожій думці, надягати можна не тільки з діловими костюмами, а й практично з будь-якого приводу. З чим носити спідницю-олівець влітку 2019? Читати модні поради та фото – в матеріалі!

beautiful young woman with colorful hair holding books and talking by phone on pink

Спідниця-олівець на кожен день

Зручний і стильний повсякденний образ – спідниця-олівець з трикотажу або деніму в поєднанні з футболкою. Для прохолодного літнього вечора на плечі можна накинути легкий бомбер або косуху. Вибір взуття тут практично не обмежений – підійдуть як кросівки або кеди, так і босоніжки на плоскому ходу або підборах.

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Також стандартне рішення в дусі вуличної моди – комбінувати спідницю-олівець зі звичайною футболкою. Як, наприклад, це зробила переможниця «Холостяк-9» Даша Квіткова:

Даша КвитковаСпідниця-олівець в офіс

Крім абсолютного must-have – чорної спідниці-олівця, яка ідеально підходить до будь-якого «ділового» верху, – рекомендуємо також поповнити свій гардероб варіантами пастельних відтінків. Вони доречно виглядають в робочій обстановці і поєднуються з класичними сорочками.

Найбільш вдала довжина – до колін, а матеріал повинен бути досить щільним і добре тримати форму. Декору і різних прикрас краще уникати, зупиняючись на стриманих і лаконічних моделях, які не порушать строгий ансамбль. Із взуття краще всього підійдуть класичні «човники». Так і зробила Ліза Глинська на зйомках «МастерШеф. Професіонали»:

Лиза Глинская

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Спідниця-олівець на прогулянку

Якщо вас чекає неспішна прогулянка улюбленими вуличками свого міста або набережною на курорті, віддавайте перевагу спідницям з легких матеріалів і комфортному взуттю – балеткам, босоніжкам на плоскому ходу, шльопанцям-слайдам або мокасинам.

До речі, спідниця-олівець в цьому випадку зовсім не обов’язково має бути однотонною – примірте яскраву модель, прикрашену квітковим або геометричним принтом.

Young woman in a white blouse, blue pencil skirt and hat on a background of the sea horizon.

Спідниця-олівець на побачення

Романтичний і кокетливий образ допоможе створити спідниця-олівець з мережива або з пікантним вирізом ззаду або спереду. Завершить наряд – боді, легка блуза з відкритими плечима або топ в білизняному стилі.

Довжина, яка дозволить похвалитися стрункими ніжками, але при цьому не зробить образ надто зухвалим, – на 10 см вище колін. Взуття має бути максимально жіночним: якщо не любите високі підбори, виберіть босоніжки на невеликих квадратних або мініатюрні шпильки – kitten heels. На щастя, і ті, і інші на вершині популярності в модному сезоні 2019.
Ника Гук

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Спідниця-олівець для вечірнього виходу

Якщо ви збираєтеся на світський захід, поекспериментуйте з блискучими спідницями-олівцями. Якщо це святкування, як верх можна вибрати укорочений топ, що злегка відкриває живіт, або майку на тонких бретелях, а зверху надягнути піджак зі світлої тканини. Тим, хто поки не встиг обзавестися спідницею з паєтками, можна замінити її будь-якою нейтральною, але зробити акцент на блискучий верх. Зверніть увагу, що спідниці з таких матеріалів, як оксамит, гіпюр або атлас, виглядають самі по собі досить святково.

cropped image of woman standing on confetti in silver skirt and holding golden bottle of champagne

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