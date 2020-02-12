Головні убори давно перестали бути виключно захистом від холоду і вітру, адже у світі моди поєднання цих аксесуарів, а також вони самі — справжнє мистецтво! Що буде в тренді взимку 2020 року? Які варіанти головних уборів носять зірки телеканалу СТБ? Розберімося разом з вами просто зараз!

Французькі шкіряні берети

Французькі берети нам вже давно знайомі, і цього сезону вони знову повертаються на обкладинки журналів, покази іменитих дизайнерів, а також поповнюють гардероби всіх модниць! На початку зими ми рекомендуємо вибирати легкий шкіряний берет. Якщо на вулиці досить холодно – з утеплювачем всередині.

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Популярна ведуча «Вікна-новини» і нового проєкту «Таємниці ДНК»Тетяна Висоцька дуже любить головні убори. Вона вважає, що модні берети — найголовніший аксесуар під час холодів:

«Берети мені підходять, тому вони завжди є в гардеробі. Тим паче їх можна надіти під будь-який образ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Обручі та пов’язки

Пов’язки на голову в 2020 році сміливо поєднуються з різними стилями одягу, фактурами та кольорами. Вовняні, хутряні, в’язані, з візерунками і без — експериментуйте сміливо!

Пов’язки на голову часто любить надягати режисер Оксана Байрак:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Капелюхи з широкими полями

Уже не перший сезон широкополі капелюхи вважаються трендовими, цієї зими вони ще більше доповнюють модні наряди. Зверніть увагу, що носити їх можна не тільки зі звичним для багатьох класичним стилем, а й з будь-якими іншими.

Хустки на голову

Хустки, власне, заслуговують окремого місця у списку найактуальніших атрибутів. Шовкова хустинка додасть вашому вигляду вишуканості та витонченості.

Актриса Аліна Коваленко показала як красиво можна обіграти хустку:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Панама на зиму 2020

Всім відомі чарівні капелюшки-клош, літні панами і їх різновид з цупкої тканини – Bucket Hat (капелюх-відро) – стануть найпопулярнішими з легкої руки дизайнерів брендів Nina Ricci, Valentino і Dior. Значне збільшення в розмірах і неординарний підхід до вибору матеріалів привели до того, що межі між цими трьома моделями стали настільки розмитими, що відрізнити капелюх-відро від капелюшка-клош стало майже неможливо.

Кепки і кепі

Наймодніші жіночі кепки сезону зима 2020 – так звані кепки газетяра. Ці вінтажні моделі в минулому міцно асоціювалися з представниками робітничого класу, а сьогодні займають топове місце в рейтингу модних жіночих головних уборів.

Наприклад, Оля Полякова вибрала цей головний убір для прогулянок по Парижу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не забувайте, що маленькі деталі створюють досконалий образ. Підійдіть до цього питання серйозно, і зимовий період стане для вас теплим, затишним та неймовірно красивим!

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