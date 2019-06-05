Модниці радіють, адже настало літо і з допомогою легких головних уборів можна зробити образ стильним. Елегантні капелюхи, солом’яні канотьє, чорні кепки — що ж вибрати? Що буде в тренді влітку 2019 року? Та які варіанти головних уборів носять зірки телеканалу СТБ? Дізнайтеся у нашому матеріалі.

Ковбойські капелюхи

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Ковбойські капелюхи зроблять ваш образ яскравішим. Вплив духу Дикого Заходу помітний у деталях: у моду ввійшли капелюхи із загнутими з боків полями. Такі головні убори з легкістю впишуться у діловий стиль. Капелюхи можна поєднувати з романтичними нарядами — легкими літніми сукнями, сарафанами та комбінезонами.

Зірка костюмованої драми «Кріпосна» Наталка Денисенко має у своєму гардеробі кілька елегантних головних уборів. Актриса сміливо поєднує ковбойські капелюхи з ніжними сукнями.

Капелюх канотьє

Капелюх канотьє залишається головним трендом літа-2019. Він виготовлений з легкої соломи, що чудово захищає від сонця. Такі капелюхи були дуже популярні у кінці 19 століття у Франції серед чоловіків. Згодом канотьє почали носити жінки. І ці головні убори актуальні досі.

Канотьє підходить до будь-якого повсякденного одягу. Улюбленому аксесуару можна додати французького шику, доповнивши його яскравою стрічкою.

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Головна актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей полюбляє капелюхи канотьє.

Аліна Коваленко, яку глядачі побачать у другому сезоні «Кріпосної», теж доповнює свій літній образ чудовим головним убором.

Кепки

Влітку 2019 року серця багатьох модниць завоюють кепки. Цим головним убором можна доповнювати не тільки спортивні образи, а й елегантні костюми. Кепки чудово підходять для прогулянок на вулиці.

Зірку масштабної драми «Кріпосна» Катерину Ковальчук часто можна побачити у кепці. Дівчина любить поєднувати її з літніми майками.

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Бандани

Цього літа, як завжди, залишається у тренді бандана — хустка квадратної або трикутної форми. Раніше цей головний убір асоціювався з байкерським стилем, але мода-2019 диктує нові правила. Стилісти рекомендують носити бандану із джинсовими куртками та шифоновими сукнями.

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк»-9 Даша часто обирає бандани. Цей головний убір додає дівчині легкості та ніжності.

Пов’язки

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Найпростіший спосіб прикрасити свій образ — зав’язати волосся легкою хустинкою. Носити цей головний убір доречно не тільки на пробіжці. Влітку 2019 року його варто поєднувати із сукнями, комбінезонами і навіть з купальниками. Велика перевага пов’язки — можливість швидко її зняти, майже не зіпсувавши зачіску.

Єлизавета Фалей віддає перевагу не лише капелюхам, а й надягає шовкові пов’язки.

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