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Головні убори сезону літо-2019: що буде модно, знають зірки СТБ

05.06.2019

Модниці радіють, адже настало літо і з допомогою легких головних уборів можна зробити образ стильним. Елегантні капелюхи, солом’яні канотьє, чорні кепки — що ж вибрати? Що буде в тренді влітку 2019 року? Та які варіанти головних уборів носять зірки телеканалу СТБ? Дізнайтеся у нашому матеріалі.

Ковбойські капелюхи

Головные уборы лето

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Ковбойські капелюхи зроблять ваш образ яскравішим. Вплив духу Дикого Заходу помітний у деталях: у моду ввійшли капелюхи із загнутими з боків полями. Такі головні убори з легкістю впишуться у діловий стиль. Капелюхи можна поєднувати з романтичними нарядами — легкими літніми сукнями, сарафанами та комбінезонами.

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Зірка костюмованої драми «Кріпосна» Наталка Денисенко має у своєму гардеробі кілька елегантних головних уборів. Актриса сміливо поєднує ковбойські капелюхи з ніжними сукнями.

крепостная наталка денисенко

крепостная наталка денисенко

Капелюх канотьє

Головные уборы лето

Капелюх канотьє залишається головним трендом літа-2019. Він виготовлений з легкої соломи, що чудово захищає від сонця. Такі капелюхи були дуже популярні у кінці 19 століття у Франції серед чоловіків. Згодом канотьє почали носити жінки. І ці головні убори актуальні досі.

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Канотьє підходить до будь-якого повсякденного одягу. Улюбленому аксесуару можна додати французького шику, доповнивши його яскравою стрічкою.

Головные уборы лето

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Головна актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей полюбляє капелюхи канотьє.

Головные уборы лето

Аліна Коваленко, яку глядачі побачать у другому сезоні «Кріпосної», теж доповнює свій літній образ чудовим головним убором.  

Кепки

Головные уборы лето

Влітку 2019 року серця багатьох модниць завоюють кепки. Цим головним убором можна доповнювати не тільки спортивні образи, а й елегантні костюми. Кепки чудово підходять для прогулянок на вулиці.

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Зірку масштабної драми «Кріпосна» Катерину Ковальчук часто можна побачити у кепці. Дівчина любить поєднувати її з літніми майками.

катерина ковальчук крепостная

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Бандани

Головные уборы лето

Цього літа, як завжди, залишається у тренді бандана — хустка квадратної або трикутної форми. Раніше цей головний убір асоціювався з байкерським стилем, але мода-2019 диктує нові правила. Стилісти рекомендують носити бандану із джинсовими куртками та шифоновими сукнями.

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк»-9 Даша часто обирає бандани. Цей головний убір додає дівчині легкості та ніжності.

даша холостяк

Пов’язки

Головные уборы лето

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Найпростіший спосіб прикрасити свій образ — зав’язати волосся легкою хустинкою. Носити цей головний убір доречно не тільки на пробіжці. Влітку 2019 року його варто поєднувати із сукнями, комбінезонами і навіть з купальниками. Велика перевага пов’язки — можливість швидко її зняти, майже не зіпсувавши зачіску.

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Головные уборы лето

Єлизавета Фалей віддає перевагу не лише капелюхам, а й надягає шовкові пов’язки.

елизавета фалей

Також дізнайтеся в нашому матеріалі, що стилісти радять придбати влітку 2019 року.

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