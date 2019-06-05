Модницы радуются, ведь наступило лето и с помощью легких головных уборов можно сделать образ стильным. Элегантные шляпы, соломенные канотье, черные кепки — что же выбрать? Что будет в тренде летом 2019 года? Какие варианты головных уборов носят звезды телеканала СТБ? Узнайте в нашем материале.

Ковбойские шляпы

Больше по теме: Модные платья на лето-2019: варианты в фотографиях от холостячек

Ковбойские шляпы сделают ваш образ ярче. Влияние духа Дикого Запада заметно в деталях: в моду вошли шляпы с загнутыми по бокам полями. Такие головные уборы с легкостью впишутся в деловой стиль. Шляпы можно сочетать с романтическими нарядами — легкими летними платьями, сарафанами и комбинезонами.

Звезда костюмированной драмы «Крепостная» Наталка Денисенко имеет в своем гардеробе несколько элегантных головных уборов. Актриса смело сочетает ковбойские шляпы с нежными платьями.

Шляпа канотье

Шляпу канотье остается главным трендом лета 2019. Она изготовлена из легкой соломы, отлично защищает от солнца. Такие шляпы были очень популярны в конце 19 века во Франции среди мужчин. Впоследствии канотье стали носить женщины. И до сих пор эти головные уборы актуальны.

Канотье подходит к любой повседневной одежде. Любимому аксессуару можно добавить французского шика, дополнив его яркой лентой.

Больше по теме: Свадебный макияж 2019: идеи в фото для главного торжества

Алина Коваленко, которую зрители увидят во втором сезоне «Крепостной», тоже дополняет свой летний образ замечательным головным убором.

Кепки

Летом 2019 года сердца многих модниц завоюют кепки. Этим головным убором можно дополнять не только спортивные образы, но и элегантные костюмы. Кепки прекрасно подходят для прогулок на улице.

Звезду масштабной драмы «Крепостная» Катерину Ковальчук часто можно увидеть в кепке. Девушка любит сочетать ее с летними майками.

Больше по теме: Педикюр на лето 2019: варианты с фото

Банданы

Этим летом, как всегда, остается в тренде бандана — платок квадратной или треугольной формы. Ранее этот головной убор ассоциировался с байкерским стилем, но мода-2019 диктует новые правила. Стилисты рекомендуют носить бандану с джинсовыми куртками и шифоновыми платьями.

Победительница романтического реалити «Холостяк»-9 Даша часто выбирает банданы. Этот головной убор добавляет девушке легкости и нежности.

Повязки

Больше по теме: Маникюр 2019: модные тренды года от звезд телеканала СТБ

Самый простой способ украсить свой образ — завязать волосы легкой косынкой. Носить этот головной убор уместно не только на пробежке. Летом 2019 года его следует сочетать с платьями, комбинезонами и даже с купальниками. Большое преимущество повязки — возможность быстро ее снять, почти не испортив прическу.

Елизавета Фалей предпочитает не только носить шляпы, но и шелковые повязки.

Также узнайте в нашем материале, что стилисты советуют приобрести летом 2019 года.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ