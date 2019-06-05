Педикюр на лето 2019: варианты с фото

Педикюр – немаловажный аспект женской красоты. Ухоженные ножки всегда привлекают внимание, поэтому позаботиться о красоте ногтей нужно уже сейчас. Какой педикюр в моде на лето 2019 года уже известно. А значит выбор цвета не займет много времени. Вооружайтесь трендами и смело начинайте приводить ножки в порядок. Читайте в материале все о модном педикюре на лето 2019.

Индустрия маникюра и педикюра становится все более популярной. Следовать трендам цвета и формы ногтей становится привычным делом для каждой уважающей себя девушки. Летом, когда мы предпочитаем сандалии и босоножки, иметь красивый ухоженный педикюр, становится обязательным делом. Читайте в материале, какой сделать педикюр и вооружайтесь модными оттенками.

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Педикюр на лето 2019: вариант 1

Если вы задаетесь вопросом, какой же сделать педикюр и при этом не упасть в грязь лицом, то можете смело отдавать предпочтение однотонному покрытию. Неизменная классика — это красный цвет, с которым тоже можно поэкспериментировать. Не секрет, что оттенки в красном – это отдельная «наука»: теплые и холодные, яркие и приглушенные, неоновые и даже с матовым финишем. В 2019 году лучше выбирать такие, как известный цвет «Феррари» или «Лобстер». Красный лак с немного оранжевым подтоном станет лучшим выбором.

Педикюр на лето 2019: вариант 2

Натуральный педикюр, как и маникюр, смело врывается в индустрию моды. Все чаще у звезд Голливуда и всемирно известных моделей можно наблюдать ногти без лака или покрытия. Однако такой эффект создает база с розовым или бежевым подтоном. Таким образом, ваши ногти выглядят максимально ухожено, при этом натурально и здорово. Не спешите наносить на педикюр белые линии. Простыми словами, «френч» давно покинул первые позиции в трендах педикюра.

Педикюр на лето 2019: вариант 3

Педикюр жемчужного цвета привлекает внимание каждого. Добиться такого цвета невозможно с помощью обычного лака. Для этого вам понадобится втирка, которая создаст зеркальный или перламутровый эффект. Если вы хотите создать эффект жемчуга, то используйте белый лак, как базу. Настоящий золотистый цвет даст базовый желтый, а для перламутра – телесный. Экспериментировать можно бесконечно, однако какой бы цвет вы ни выбрали – с трендами педикюра 2019 года вы не прогадаете.

Педикюр на лето 2019: вариант 4

Универсальный и самый летний маникюр – это белый. Такой цвет идеально смотрится на загорелых ножках. Обыграть белый можно с помощью мелких элементов. Не менее популярным в педикюре 2019 остается полоска. На лето лучше всего выбрать морскую тематику и украсить пару ноготков синей линией, создавая эффект тельняшки моряка.

Педикюр на лето 2019: вариант 5

Матовое покрытие совсем недавно появилось среди предлагаемых услуг в салонах. Убрать глянец можно с помощью специального лака-финиша, либо изначально накрасив матовым покрытием. Избегайте темных или вовсе черных цветов при такой технике. На ножках эти оттенки выглядят не привлекательно и спорно. Отдавайте предпочтение более ярким и смелым цветам, таким как желтый, розовый и оранжевый.

Какой педикюр вышел из моды?

В салонах существует множество дополнительных аксессуаров, страз и наклеек. Однако стоит понимать, что принцип «Чем больше, тем лучше», не всегда означает красиво. В педикюре на лето 2019 нужно отойти от множества рисунков, камней, узоров и геометрии. Откажитесь от переизбытка украшений на ногтях, а добавьте лучше их в виде браслета на щиколотке.

Следуйте трендам педикюра на лето 2019 и оставайтесь в центре внимания. Ухоженные ногти всегда показатель вашего отношения к себе. Поэтому берите на заметку все рекомендации и отправляйтесь в салон.

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