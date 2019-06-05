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Свадебный макияж 2019: идеи в фото для главного торжества

05.06.2019

Ищете свадебный макияж 2019 для празднования одного из самых важных событий в жизни каждой девушки? В этот день невеста превращается в принцессу. Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей предложила свою подборку интересных идей свадебного макияжа, которая пригодится вам для подготовки к главному торжеству. Подробности – в материале.

Для того, чтобы образ был идеальным, стоит учесть индивидуальные особенности и предпочтения невесты.

Легкий макияж

Лучше присматривайтесь к себе, а не к обложкам глянцевых журналов. Беспроигрышным вариантом всегда остается легкий макияж, который подойдет почти каждой невесте.

  • Помните, что ваше лицо должно гармонично сочетаться со всем образом.
  • Подбирайте косметику в тон платью и аксессуарам, дабы не делать образ слишком пестрым.
  • Под кружевное платье подойдут персиковые и подобные ему оттенки.

Образ для голубоглазых брюнеток

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Если вы темноволосая обладательница ярких голубых глаз, сделайте акцент на верхней части лица.

  • Подкрасьте брови и выделите ресницы.
  • Тон оставьте максимально натуральным, немного подкрасьте губы помадой неброского оттенка.
  • Волосы можно немного приподнять.

Образ для светловолосой невесты

Образ для светловолосой невесты достаточно прост, а конечный результат удивителен!

  • Нежно-розовая или другая нюдовая помада с тенями фиолетового оттенка отлично подойдет светловолосым невестам.
  • Можно дополнить образ массивными, но неброскими серьгами.

Образ для смуглой невесты

Для смуглых невест есть свой особенный секрет идеального образа.

  • Слегка загорелым девушкам и обладательницам русых волос рекомендуем воспользоваться бронзатором. Он сделает ваш образ еще более праздничным и добавит акцент красивой коже.

Образ Елизаветы Фалей

Обычный свадебный макияж, естественный. Он почти незаметен, будто актриса и вовсе не накрашена. Очень нежный образ для очаровательной невесты.

свадебный образ

  • Главное, делать основной акцент на губах и ресничках, тогда вы, как и Елизавета Фалей, будете на самом важном празднике воплощением нежности и красоты.
  • Для ресничек используйте удлиняющую тушь, а на губки нанесите прозрачный блеск или нежно-розовую помаду.
  • Легкие локоны станут отличным дополнением к образу.

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