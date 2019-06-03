Мода не стоит на месте, дизайнеры уже предложили новые трендовые вещи, актуальные летние аксессуары и стильную обувь. Что стилисты советуют обязательно приобрести? Узнайте в нашем материале о главных тенденциях лета-2019.

Велосипедки

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С каждым годом спортивный стиль приобретает все большую популярность среди женщин. Стилисты рекомендуют приобрести модницам велосипедки, которые прекрасно подчеркнут фигуру. Можно выбирать удлиненные модели, которые выполнены не только из трикотажа, но и из атласа и костюмной ткани.

Победительница проекта «Холостяк»-6 Алена Лесык любит сочетать велосипедки с классическими пиджаками и светлыми рубашками.

Неоновая одежда

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Судья «Х-фактор» Настя Каменских точно знает, что всегда в тренде. На одном из мероприятий прекрасная NK надела короткое неоновое платье, к которому подобрала массивные белые кроссовки.

Костюм с шортами

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Летом 2019 года свое внимание стоит обратить на любимый брючный костюм, но вместо брюк надеть шорты. Длина такого низа не должна быть короткой, оптимальный вариант — шорты до середины бедра. Такие костюмы выглядят очень оригинально, а вместе с тем позволяют полюбоваться вашими стройными ножками.

Участница романтического реалити «Холостяк»-9 Элизабет следит за модными тенденциями лета-2019. Девушка появилась в пост-шоу «Как выйти замуж» в черном костюме с шортами.

Массивные карманы

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Комбинезон

Летом 2019 года практичность и удобство порождают моду. Поэтому стилисты предлагают альтернативу платьям — комбинезоны. Комбинезон из легких натуральных тканей можно носить даже в жару. Сегодня популярны комбинезоны ярких или нюдовых цветов. Носить такую ​​одежду стоит с массивными кроссовками или босоножками на низком ходу.

Звезда костюмированной драмы «Крепостная» Наталья Денисенко знает все о модных тенденциях этого лета. Недавно в Instagram актриса поделилась фото, где она одета в стильный комбинезон.

Джинсовые куртки

Годы проходят, тренды меняются, а джинсовая куртка остается всегда в моде. Такая верхняя одежда прекрасно сочетается с джинсами, шортами, а также с юбками из латекса и кожи. В летний сезон 2019 года стоит выбрать джинсовый верх, украшенный вышивками, кружевом или пайетками. Для создания красивого образа не бойтесь экспериментировать!

Победительница романтического реалити «Холостяк»-9 Даша часто носит деним, в ее гардеробе также имеются джинсовые куртки размера oversize.

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