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Мода сезона лето-2019: что в тренде, рассказали стилисты СТБ

03.06.2019

Мода не стоит на месте, дизайнеры уже предложили новые трендовые вещи, актуальные летние аксессуары и стильную обувь. Что стилисты советуют обязательно приобрести? Узнайте в нашем материале о главных тенденциях лета-2019.

Велосипедки

мода лето 2019

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С каждым годом спортивный стиль приобретает все большую популярность среди женщин. Стилисты рекомендуют приобрести модницам велосипедки, которые прекрасно подчеркнут фигуру. Можно выбирать удлиненные модели, которые выполнены не только из трикотажа, но и из атласа и костюмной ткани.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Победительница проекта «Холостяк»-6 Алена Лесык любит сочетать велосипедки с классическими пиджаками и светлыми рубашками.

мода лето 2019

Неоновая одежда

мода лето 2019

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 Среди самых популярных модных тенденций сезона лето-2019 — неоновые цвета. Стилисты советуют не бояться носить неон. Но под такую яркую одежду следует осторожно подбирать аксессуары, отдавая предпочтение нейтральным нюдовым оттенкам.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Судья «Х-фактор» Настя Каменских точно знает, что всегда в тренде. На одном из мероприятий прекрасная NK надела короткое неоновое платье, к которому подобрала массивные белые кроссовки.

мода лето 2019

Костюм с шортами

мода лето 2019

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Летом 2019 года свое внимание стоит обратить на любимый брючный костюм, но вместо брюк надеть шорты. Длина такого низа не должна быть короткой, оптимальный вариант — шорты до середины бедра. Такие костюмы выглядят очень оригинально, а вместе с тем позволяют полюбоваться вашими стройными ножками.

мода лето 2019

мода лето 2019

Участница романтического реалити «Холостяк»-9 Элизабет следит за модными тенденциями лета-2019. Девушка появилась в пост-шоу «Как выйти замуж» в черном костюме с шортами.

мода лето 2019

Массивные карманы

мода лето 2019

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 Вам неудобно постоянно носить сумку с собой? Выход есть! Летом 2019 года в моду вошли массивные карманы. Теперь одежда с накладными карманами повсюду. Впервые этот тренд появился в 60-х годах, когда Ив Сен-Лоран основал стиль сафари. Сегодня такой тренд получил большую популярность из-за своего удобства: в большие карманы поместятся и телефон, и косметичка, и все необходимые вещи.

мода лето 2019

Комбинезон

мода лето 2019

Летом 2019 года практичность и удобство порождают моду. Поэтому стилисты предлагают альтернативу платьям — комбинезоны. Комбинезон из легких натуральных тканей можно носить даже в жару. Сегодня популярны комбинезоны ярких или нюдовых цветов. Носить такую ​​одежду стоит с массивными кроссовками или босоножками на низком ходу.

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Звезда костюмированной драмы «Крепостная» Наталья Денисенко знает все о модных тенденциях этого лета. Недавно в Instagram актриса поделилась фото, где она одета в стильный комбинезон.

мода лето 2019

Джинсовые куртки

мода лето 2019

Годы проходят, тренды меняются, а джинсовая куртка остается всегда в моде. Такая верхняя одежда прекрасно сочетается с джинсами, шортами, а также с юбками из латекса и кожи. В летний сезон 2019 года стоит выбрать джинсовый верх, украшенный вышивками, кружевом или пайетками. Для создания красивого образа не бойтесь экспериментировать!

мода лето 2019

мода лето 2019

мода лето 2019

Победительница романтического реалити «Холостяк»-9 Даша часто носит деним, в ее гардеробе также имеются джинсовые куртки размера oversize.

мода лето 2019

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