Мода 2019: как и с чем носить юбку-карандаш летом показала Даша Квиткова
Юбка-карандаш – не просто вечная классика, но и элемент базового гардероба, без которого не обойтись ни одной женщине. Ведь этот изящный атрибут, вопреки расхожему мнению, надевать можно не только с деловыми костюмами, но и практически по любому поводу. С чем носить юбку-карандаш летом 2019? Читате модные советы и фото – в материале!
Юбка-карандаш на каждый день
Удобный и стильный повседневный образ – юбка-карандаш из трикотажа или денима в сочетании с футболкой. Для прохладного летнего вечера на плечи можно накинуть легкий бомбер или косуху. Выбор обуви здесь практически не ограничен – подойдут как кроссовки или кеды, так и босоножки на плоском ходу или каблуке.
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Также стандартное решение в духе уличной моды – комбинировать юбку-карандаш с обычной футболкой. Как, например, это сделала победительница «Холостяк-9» Даша Квиткова:
Юбка-карандаш в офис
Помимо абсолютного must-have – черной юбки-карандаша, которая идеально подходит к любому «деловому» верху, – рекомендуем также пополнить свой гардероб вариантами пастельных оттенков. Они уместно смотрятся в рабочей обстановке и сочетаются с классическими рубашками.
Наиболее удачная длина – до колен, а материал должен быть достаточно плотным и хорошо держать форму. Декора и различных украшений лучше избегать, останавливаясь на сдержанных и лаконичных моделях, которые не нарушат строгий ансамбль. Из обуви лучше всего подойдут классические «лодочки». Так и сделала Лиза Глинская на съемках «МастерШеф. Профессионалы»:
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Юбка-карадаш на прогулку
Если вас ждет неспешная прогулка по любимым улочкам своего города или по набережной на курорте, отдавайте предпочтение юбкам из легких материалов и комфортной обуви – балеткам, босоножкам на плоском ходу, шлепанцам-слайдам или мокасинам.
Кстати, юбка-карандаш в данном случае совсем не обязательно должна быть однотонной – примерьте яркую модель, украшенную цветочным или геометрическим принтом.
Юбка-карандаш на свидание
Романтичный и кокетливый образ поможет создать юбка-карандаш из кружева или с пикантным вырезом сзади либо спереди. Завершит наряд – боди, легкая блуза с открытыми плечами или топ в бельевом стиле. Длина, которая позволит похвастаться стройными ножками, но при этом не сделает образ слишком вызывающим, – на 10 см выше колен. Обувь должна быть максимально женственной: если не любите высокие каблуки, выберите босоножки на небольшом квадратном или миниатюрные шпильки – kitten heels. К счастью, и те, и другие на вершине популярности в модном сезоне 2019.
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Юбка-карандаш для вечернего выхода
Если вы собираетесь на светское мероприятие, поэкспериментируйте с блестящими юбками-карандашами. Если это какое-то торжество, в качестве верха можно выбрать укороченный топ, слегка открывающий живот, или майку на тонких бретелях, а сверху надеть пиджак из светлой ткани. Тем, кто пока не успел обзавестись юбкой с пайетками, можно заменить ее любой нейтральной, но сделать акцент на блестящий верх. Обратите внимание, что юбки из таких материалов, как бархат, гипюр или атлас, выглядят сам по себе достаточно празднично.