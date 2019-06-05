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Весільний макіяж 2019: ідеї у фото для головної урочистості

05.06.2019

Шукаєте весільний макіяж 2019 для святкування однієї з найважливіших подій у житті кожної дівчини? Цього дня наречена перетворюється на принцесу! Актриса серіалу «За вітриною»  Єлизавета Фалей підготувала добірку цікавих ідей весільного макіяжу, яка вам допоможе у підготовці до свята. Подробиці в матеріалі.

Для того, щоб образ був ідеальним, потрібно врахувати індивідуальні особливості та вподобання нареченої.

Легкий макіяж

Краще придивляйтеся до себе, а не до обкладинок глянцевих журналів. Безпрограшним варіантом завжди залишається легкий макіяж, який підійде майже кожній нареченій.  

  • Пам’ятайте, що ваше обличчя має гармонійно поєднуватися з усім образом.
  • Підбирайте косметику в тон сукні та аксесуарів, щоб не робити образ занадто строкатим.
  • Під мереживне плаття підійдуть персикові і подібні до нього відтінки.

Образ для блакитнооких брюнеток

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Якщо ви темноволоса власниця яскравих блакитних очей, зробіть акцент на верхній частині обличчя.

  • Підкрасьте брови і виділіть вії.
  • Тон залиште максимально натуральним, трохи прикрасьте губи помадою неяскравого відтінку.
  • Волосся можна трохи підняти.

Образ для світловолосої нареченої

Образ для нареченої блондинки досить простий але кінцевий результат безумовно дивовижний!

  • Ніжно-рожева або інша нюдова помада з тінями фіолетового відтінку чудово підійде світловолосим нареченим.
  • Можна доповнити образ масивними, але не дуже яскравими сережками.

Образ для смаглявої нареченої

Для смаглявих наречених є свій особливий секрет ідеального образу.

  • Трохи засмаглим дівчатам і власницям русявого волосся рекомендуємо скористатися бронзатором. Він зробить ваш образ ще святковішим і додасть акценту красивій шкірі.

Образ Єлизавети Фалей

Звичайний весільний макіяж, природний. Він майже непомітний, ніби актриса і зовсім не нафарбована. Дуже ніжний образ для чарівної нареченої.

весільний образ

  • Головне, зробити основний акцент на губах та віях, тоді ви, як і Єлизавета Фалей, будете на найважливішому святі втіленням ніжності та краси.
  • Для вій використовуйте подовжувальну туш, а на губи нанесіть прозорий блиск або ніжно-рожеву помаду.
  • Легкі локони стануть відмінним доповненням до образу.

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