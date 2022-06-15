Свадебный макияж 2022: идеи макияжа на свадьбу

Ищете свадебный макияж 2022 для празднования одного из самых важных событий в жизни каждой девушки? В этот день невеста превращается в принцессу. Смотрите подборку интересных идей свадебного макияжа, которая пригодится вам для подготовки к главному торжеству. Подробности – в материале.

Для того, чтобы образ был идеальным, стоит учесть индивидуальные особенности и предпочтения невесты.

Легкий макияж

Лучше присматривайтесь к себе, а не к обложкам глянцевых журналов. Беспроигрышным вариантом всегда остается легкий макияж, который подойдет почти каждой невесте.

Помните, что ваше лицо должно гармонично сочетаться со всем образом.

Подбирайте косметику в тон платью и аксессуарам, дабы не делать образ слишком пестрым.

Под кружевное платье подойдут персиковые и подобные ему оттенки.

Образ для голубоглазых брюнеток

Если вы темноволосая обладательница ярких голубых глаз, сделайте акцент на верхней части лица.

Подкрасьте брови и выделите ресницы.

Тон оставьте максимально натуральным, немного подкрасьте губы помадой неброского оттенка.

Волосы можно немного приподнять.

Образ для светловолосой невесты

Образ для светловолосой невесты достаточно прост, а конечный результат удивителен!

Нежно-розовая или другая нюдовая помада с тенями фиолетового оттенка отлично подойдет светловолосым невестам.

Можно дополнить образ массивными, но неброскими серьгами.

Образ для смуглой невесты

Для смуглых невест есть свой особенный секрет идеального образа.

Слегка загорелым девушкам и обладательницам русых волос рекомендуем воспользоваться бронзатором. Он сделает ваш образ еще более праздничным и добавит акцент красивой коже.

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