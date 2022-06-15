Весільний макіяж 2022: ідеї макіяжу на весілля

Шукаєте весільний макіяж 2022 для святкування однієї з найважливіших подій у житті кожної дівчини? Цього дня наречена перетворюється на принцесу! Дивіться добірку цікавих ідей весільного макіяжу, яка вам допоможе у підготовці до свята. Подробиці – в матеріалі.

Для того, щоб образ був ідеальним, потрібно врахувати індивідуальні особливості та вподобання нареченої.

Легкий макіяж

Краще придивляйтеся до себе, а не до обкладинок глянцевих журналів. Безпрограшним варіантом завжди залишається легкий макіяж, який підійде майже кожній нареченій.

Пам’ятайте, що ваше обличчя має гармонійно поєднуватися з усім образом.

Підбирайте косметику в тон сукні та аксесуарів, щоб не робити образ занадто строкатим.

Під мереживне плаття підійдуть персикові і подібні до нього відтінки.

Образ для блакитнооких брюнеток

Якщо ви темноволоса власниця яскравих блакитних очей, зробіть акцент на верхній частині обличчя.

Підкрасьте брови і виділіть вії.

Тон залиште максимально натуральним, трохи прикрасьте губи помадою неяскравого відтінку.

Волосся можна трохи підняти.

Образ для світловолосої нареченої

Образ для нареченої блондинки досить простий але кінцевий результат безумовно дивовижний!

Ніжно-рожева або інша нюдова помада з тінями фіолетового відтінку чудово підійде світловолосим нареченим.

Можна доповнити образ масивними, але не дуже яскравими сережками.

Образ для смаглявої нареченої

Для смаглявих наречених є свій особливий секрет ідеального образу.

Трохи засмаглим дівчатам і власницям русявого волосся рекомендуємо скористатися бронзатором. Він зробить ваш образ ще святковішим і додасть акценту красивій шкірі.

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