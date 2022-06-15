Весільний макіяж 2022: ідеї макіяжу на весілля

Весільний макіяж 2022: ідеї у фото для головної урочистості
Шукаєте весільний макіяж 2022 для святкування однієї з найважливіших подій у житті кожної дівчини? Цього дня наречена перетворюється на принцесу! Дивіться добірку цікавих ідей весільного макіяжу, яка вам допоможе у підготовці до свята. Подробиці – в матеріалі.
Для того, щоб образ був ідеальним, потрібно врахувати індивідуальні особливості та вподобання нареченої.
Легкий макіяж
Краще придивляйтеся до себе, а не до обкладинок глянцевих журналів. Безпрограшним варіантом завжди залишається легкий макіяж, який підійде майже кожній нареченій.
- Пам’ятайте, що ваше обличчя має гармонійно поєднуватися з усім образом.
- Підбирайте косметику в тон сукні та аксесуарів, щоб не робити образ занадто строкатим.
- Під мереживне плаття підійдуть персикові і подібні до нього відтінки.
Образ для блакитнооких брюнеток
Якщо ви темноволоса власниця яскравих блакитних очей, зробіть акцент на верхній частині обличчя.
- Підкрасьте брови і виділіть вії.
- Тон залиште максимально натуральним, трохи прикрасьте губи помадою неяскравого відтінку.
- Волосся можна трохи підняти.
Образ для світловолосої нареченої
Образ для нареченої блондинки досить простий але кінцевий результат безумовно дивовижний!
- Ніжно-рожева або інша нюдова помада з тінями фіолетового відтінку чудово підійде світловолосим нареченим.
- Можна доповнити образ масивними, але не дуже яскравими сережками.
Образ для смаглявої нареченої
Для смаглявих наречених є свій особливий секрет ідеального образу.
- Трохи засмаглим дівчатам і власницям русявого волосся рекомендуємо скористатися бронзатором. Він зробить ваш образ ще святковішим і додасть акценту красивій шкірі.