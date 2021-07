Весілля — яскрава подія, яку деякі дівчата планують з самого дитинства і запам’ятовують на все життя. Літні весілля мають свій, особливо теплий та сонячний колорит. І, звичайно ж, це відмінний час аби зробити яскраву весільну фотосесію. Редакція сайту STB.UA підібрала найяскравіші та оригінальні ідеї для весільної фотосесії влітку!

Більше на тему: Весільні деталі: стиль бохо і три чудових образи Насті Каменських

До організації весільної фотосесії варто підходити відповідально і все продумувати до найдрібніших деталей і за довгий час. Адже ви хочете з радістю переглядати весільний фотоальбом, а через багато років показувати свої фотографії онукам? Сподіватися виключно на професіоналізм фотографа не варто, краще самим перестрахуватися, вивчити список найкрасивіших місць неподалік від вас і продумати стиль майбутньої фотосесії.

Одна з найбільш важливих речей, про які часто забувають і фотографи і молодята. Саме деталі можуть зробити вашу фотосесію унікальною. Крім того, реквізит допоможе в перші хвилини фотосесії розслабитися та відволіктися на його використання. Оскільки літо — найяскравіша пора — відмінно підійдуть різнокольорові кулі, стрічки або квіти.

Новий тренд — літні фотографії на ретро-мопеді або автомобілі, використайте їх в своїй весільній фотосесії.

Останнім часом модно використовувати у весільних фотосесіях рамки від картин.

Якщо ви хочете наповнити свою фотосесію непідробним емоціями – використовуйте в якості реквізиту гойдалки. Зробити їх зовсім не складно, а якщо прикрасити їх квітами — ваші фотографії будуть виглядати ще й неймовірно романтично. Якщо у вашого нареченого передбачена бутоньєрка — квіти краще підібрати в тому ж стилі — так фотографії будуть виглядати гармонійно.

Що може бути більш літнім, ніж фотосесія на березі моря? Знімки точно вийдуть барвистими та чуттєвими, а ви отримаєте масу задоволення від проведеного часу. Можна зняти взуття та пройтися берегом моря, тримаючись за руки з коханою людиною. Просто насолоджуйтеся моментом і один-одним — фотограф збереже ці моменти.

Або влаштуйте романтичний пікнік прямо на березі моря.

А можна дочекатися заходу сонця і отримати неймовірної краси весільні фотографії. Море, захід сонця і ваша любов — чим не ідеальне поєднання?

Ще один варіант весільної зйомки на морі — фотосесія на яхті. Білосніжне судно, блакитне небо і лазурне море якнайкраще підкреслять ваше весільне вбрання, а фотографії будуть наповнені романтикою. Плюс — ви добре проведете час — така фотосесія точно принесе задоволення вам і вашому нареченому.

Більше на тему: Чому псуються стосунки після весілля, розповів психолог Валентин Кім

Якщо у вас немає можливості вибратися на море, а красиві фотографії у води отримати хочеться — використайте для цього будь-який, найближчу до вас водойму. А якщо таке місце знайдеться ще й посеред лісу — ваші фотографії будуть наповнені атмосферою казок.

Створити казкові образи, надати магії і загадковості фотографіям можна, влаштувавши фотосесію в лісі або густому парку.

Доповнити таку фотосесію можна за допомогою того ж реквізиту — влаштуйте на узліссі пікнік. Візьміть кошик з фруктами і шампанським, або ж прикрасьте стільці і стіл квітковими композиціями та стрічками.

Таку фотосесію можуть собі дозволити тільки пари, які вирішили одружитися влітку. Здавалося б, що в цьому цікавого, але весільні фотосесії в полі виходять дуже ніжними. Блакитне небо і золоте колосся відмінно підкреслять ваше весільне вбрання. Крім того, саме в серпні казково цвіте мак, жовтіють поля соняшників і розквітають усі польові квіти.

Все дитинство мріяли про принца на білому коні? Виконайте свою мрію — влаштуйте інсценовану весільну фотосесію, коли ваш обранець, верхи на коні, забирає вас в свій казковий замок. Або ж, проїдьтеся на конях удвох, тримаючись за руки. Коні привнесуть у ваші знімки романтику, ніжність і тепло. Плюс — ви незабутньо проведете час, що обов’язково відобразиться на ваших фотографіях.

Хочете, аби при перегляді ваших весільних фотографій захоплювало дух? Влаштуйте її в горах. Знайдіть гірські річки, водоспади, мости, казкові алеї або ж просто красиві види — і ваша весільна фотосесія запам’ятається на все життя.

Якщо ви хочете отримати дійсно оригінальні і красиві знімки — нехай ваша весільна фотосесія пройде вночі. Це можуть бути фотографії в центрі міста, в оточенні вогнів і яскравих вивісок. А може ви поїдете в парк і прикрасите дерева ліхтариками. Вибір за вами, в будь-якому випадку, в оточенні вогнів, світла і ліхтариків ваша любов буде виглядати казково.

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі»: фотодобірка з весілля Катерини Тишкевич та Валентина Томусяк

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.