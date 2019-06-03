Збираєтеся на море цього літа? Тоді вам потрібно знати, які купальники в моді влітку 2019 року і на що варто звернути увагу під час вибору купальника. Адже всі дівчата хочуть бути в тренді не лише на прогулянці в місті, а й на пляжі, правда? Читайте в матеріалі докладніше.

Мінімалістичні купальники 2019

Більше на тему: Які продукти подарують вам ідеальний загар розповіла Світлана Фус

Щоб бути стильною на пляжі, досить просто вибрати злитий купальник одного кольору. Мінімалізм набирає обертів з кожним роком все більше і більше, тому можете бути впевнені, що ваш купальник буде в моді ще не один рік. Найактуальнішими вважаються моделі тілесних відтінків, щоб купальник буквально став вашою «другою шкірою».

Купальник з високими плавками 2019

Головне в такій моделі, щоб плавки були на талії, а на стегнах оголювалися кісточки. Зараз це тренд, який дозволяє візуально зробити ноги довшими, а дівчину вищою. Якщо цього ви і хочете домогтися – придивіться до моделі з завищеними плавками.

Мілітарі-купальники 2019

У цьому році дизайнери вирішили, що в морській тематиці не обійтися без мілітарі-купальників. Фасон тут не має значення, вся суть в колірній гамі – вона повинна бути бойовою. І це ми не про макіяж зараз, з ним на пляж якраз краще не ходити!

Купальники з ременем 2019

Чудовим способом підкреслити талію є ремінь. Цьогоріч цей елемент перекочував і на купальники в тому числі. Якщо ви любителька підкреслити свою жіночність, то придивіться до моделі злитого купальника з ременем або резинкою. Якщо вона ще й буде контрастного кольору – прекрасно!

Спортивні купальники 2019

Одними з найбільш модних в цьому році будуть спортивні купальники зі змійкою спереду. Бажано, щоб змійка була широка і контрастна, тоді ви точно будете в тренді. Також спортивні купальники можуть бути з довгими рукавами, і хоча це не зовсім логічно і комфортно спекотним літом, але для подорожі на катері, наприклад, в самий раз!

Ретро-купальники 2019

Одними з найбільш модних цього літа будуть ретро-купальники, в яких плавки на високій посадці, а топи балконет або бандо. Такі моделі носили в 20 столітті Мерилін Монро, Грейс Келлі і Елізабет Тейлор, а скоро і всі наймодніші дівчата будуть носити. Якщо хочете бути в їхньому числі – придивіться до таких моделей вже зараз.

Більше на тему: Манікюр 2019: модні тренди року від зірок телеканалу СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ