Стрижки 2022: тренди чоловічих стрижок

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Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

02.08.2022

Які чоловічі зачіски популярні і які тренди в 2022 році? Розповідаємо, на які модні зачіски чоловікам варто звернути увагу в 2022 році.

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

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Експерти стверджують, що у 2022 році популярними будуть стрижки з коротким волоссям на скронях та потилиці, проділи, довгі чубчики та чітка текстура.

Розповімо докладніше, які чоловічі зачіски будуть у трендах 2022 року.

Текстурована стрижка

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Текстурований стиль почав набирати популярності ще з 2021 року, і тенденція в чоловічій моді залишатиметься у 2022 році. Чоловіча текстурована стрижка передбачає чітке виділення окремих пасм. Вирізняється тим, що личить більшості типів обличчя та форм голови.

Бокс і напівбокс

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Ці короткі чоловічі стрижки зберігають популярність уже не перший рік, і у 2022 році бокс та напівбокс залишаться в лідерах. Стрижки, що походять від назви однойменного виду спорту, пасують до всіх типів обличчя і форм голови. Вони часто без чубчика, з поголеними скронями і потилицею, а відрізняються лише тим, що напівбокс залишає подовжене волосся на потилиці і частково на скронях. Якщо почали балуватися боксом, змінити зачіску не вдасться, поки волосся не відросте, ― через коротку тім’яну зону. У 2022 році бокси будуть популярні завдяки короткості, відсутності чубчика та можливості робити асиметричні переходи.

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Теніс

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Зачіска теніс характеризується високими «поголеними» скронями і потилицею, але на маківці та лобі залишається більше волосся, яке можна зачісувати наперед або трохи вгору. Зачіска буде популярна в 2022 році, але є певні умови: найбільше вона личить володарям ромбовидного, трикутного, овального або круглого обличчя. Для овального обличчя волосся на скронях не варто стригти надто коротко, а круглолицим чоловікам можна робити квадратну маківку.

Мілітарі-британка

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Стрижка британка прийшла, власне, з Великої Британії і стала особливо популярною в 2021 році. Тенденції 2022 року також передбачають британку в трендах. Ця стрижка доволі універсальна і допомагає візуально видовжити обличчя. Британка вимагає довгого чубчика і коротко поголеної потилиці. Чубчик зачісується назад або назад набік. У стилі можливі й ефекти текстурованої зачіски ― залежно від бажання майстра і клієнта.

Стрижка з проділом

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Для проділу необхідний досить довгий чубчик, а робиться він набік, посередині або й зовсім асиметричним. Ефект асиметричності, укорочені скроні та потилиця останнім часом набрали популярності, і такі варіації зачісок мають попит серед чоловіків. Підступність стрижки в тому, що вона личить лише людині з правильними рисами обличчя, а повним чоловікам, власникам випнутого підборіддя та чола не пасуватиме прямий проділ.

Канадка

Модні чоловічі стрижки 2022: тренди на рік

Зачіска канадка передбачає довший чубчик, ніж британка, а також коротко вистрижені скроні, потилицю і тім’я. Відрізняється також плавними переходами між коротким і довшим волоссям. Канадку можна робити з проділом, а можна текстурувати. Як і напівбокс, канадка пасує широкому колу чоловіків і залишиться в трендах у 2022 році, хоч до цього була популярною не один рік.

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