Стрижки 2022: тренды мужских стрижек

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Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

02.08.2022

Какие мужские стрижки будут популярны и какие тренды в 2022 году? Рассказываем, на какие модные стрижки мужчинам стоит обратить внимание в 2022 году.

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

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Эксперты утверждают, что в 2022 году популярными будут стрижки с короткими волосами на висках и затылке, пробором, длинные челки и отчетливая текстура.

Расскажем подробнее, какие мужские стрижки будут в трендах 2022 года.

Текстурированная стрижка

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Текстурированный стиль начал набирать популярность заново еще с 2021 года, и эта тенденция в мужской моде остается в 2022 году. Мужская текстурированная стрижка предусматривает яркое выделение отдельных прядей. Такие прически подходят под большинство типов лица и форм головы.

Бокс и полубокс

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Эти короткие мужские стрижки популярны уже не первый год, и в 2022 году бокс и полубокс останутся в лидерах. Произошедшие от названия одноименного вида спорта стрижки подходят для всех типов лица и форм головы. Они часто без челки, с выбритыми висками и затылком, а отличаются лишь тем, что полубокс оставляет удлиненные волосы на затылке и частично на висках. Если начали баловаться боксом, изменить прическу не удастся, пока волосы не отрастут, ― из-за короткой теменной зоны. В 2022 году боксы будут популярны благодаря короткости, отсутствию челки и возможности делать ассиметричные переходы.

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Теннис

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Прическа теннис характеризуется высокими «выбритыми» висками и затылком, но на темени и лбу оставляется побольше волос, которые можно зачесывать наперед или немного вверх. Прическа будет популярна в 2022 году, но есть некоторые условия: больше всего она подходит обладателям ромбовидного, треугольного, овального или круглого лица. Для овальных лиц виски нельзя стричь слишком коротко, а круглолицым мужчинам можно делать квадратную макушку.

Милитари-британка

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Стрижка британка пришла, собственно, из Великобритании и стала особо популярной в 2021 году. Тенденции 2022 года также предусматривают британку в трендах. Эта стрижка является достаточно универсальной и визуально удлиняет лицо. Британка требует отчетливо длинной челки и коротко выбритого затылка. Челка забирается назад или назад набок. В стиле присутствуют и эффекты текстурированной прически ― в зависимости от желания мастера и клиента.

Стрижка с пробором

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Для пробора необходима достаточно длинная челка, а делается он набок, посредине или вовсе асимметричным. Эффект асимметричности, укороченные виски и затылок последнее время набрали популярности, и такие вариации причесок пользуются спросом среди мужчин. Коварство стрижки в том, что она подходит лишь человеку с правильными чертами лица, а полным людям, обладателям выдающегося подбородка и лба категорически не пойдет прямой пробор.

Канадка

Модные мужские стрижки 2022: тренды на год

Прическа канадка предусматривает более длинную челку, чем британка, а также коротко выстриженные виски, затылок и макушку. Отличается также плавными переходами между короткими и более длинными волосами. Канадку можно делать с пробором, а можно текстурировать. Как и полубокс, канадка подходит широкому кругу мужчин и остается в трендах 2022 года, хоть до этого была популярна не один год.

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