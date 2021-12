Короткі стрижки завжди мають ефектний вигляд і створюють яскравий акцент в образі дівчини. Варіантів і типів подібної зачіски в 2022 році буде безліч. Усе, що вам треба, ― обрати один із них. Якими ж будуть наймодніші стрижки на коротке волосся в 2022 році? Дізнайтеся в матеріалі.

Дуже популярною залишається стрижка каре. У 2022 році імениті стилісти пропонують багато її варіацій. Крім класичного рішення, трендовим буде каре з рваними пасмами, асиметрією, градуйованими локонами і бічним проділом.

Актуальним трендом 2022 року будуть стрижки боб і боб-каре. Вони найбільш практичні, тому любов модниць до них не випадкова. Таку стрижку можна робити як на кучерявому, так і на прямому волоссі, а варіантів зачісок тут не злічити. Тому якщо ви тільки замислюєтеся про коротку стрижку ― боб чи боб-каре можуть стати ідеальним рішенням для вас.

Найбільш короткою і сміливою жіночою стрижкою 2022 року є піксі. Така зачіска приковуватиме до себе всі погляди і вдало підкреслить риси обличчя. Завдяки багатошаровості піксі створює об’єм, і тому підійде для будь-яких типів волосся.

Асиметричні стрижки відмінно підійдуть для сміливих дівчат з творчою натурою. У 2022 році популярними будуть асиметричні і градуйовані пасма, косі чубчики і рвані зачіски. Така стрижка підкреслить ваш образ і надасть йому трендовості.

