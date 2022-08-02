Стрижки 2022: тренды стрижек на короткие волосы

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Модные стрижки на короткие волосы 2022: тренды на год

02.08.2022

Короткие стрижки всегда выглядят эффектно и создают яркий акцент в образе девушки. Вариантов и типов подобной прически в 2022 году будет множество. Все, что вам нужно, ― выбрать один из них. Какими же будут самые модные стрижки на короткие волосы в 2022 году? Узнайте в материале. 

Модные стрижки на короткие волосы 2022

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Каре

Очень популярной остается стрижка каре. В 2022 году именитые стилисты предлагают множество ее вариаций. Кроме классического решения, трендовым будет каре с рваными прядями, асимметрией, градуированными локонами и боковым пробором. 

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Боб и боб-каре

Актуальным трендом 2022 года будут стрижки боб и боб-каре. Они наиболее практичны, поэтому любовь модниц к ним не случайна. Такую стрижку можно выполнять как на вьющиеся, так и на прямые волосы, а вариантов причесок здесь бесконечное множество. Поэтому если вы только задумываетесь о короткой стрижке ― боб или боб-каре может стать идеальным решением для вас.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Пикси

Наиболее короткой и смелой женской стрижкой 2022 года является пикси. Такая прическа будет приковывать к себе все взгляды и удачно подчеркнет черты лица. Благодаря многослойности пикси создает объем, и поэтому подойдет для любых типов волос.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Асимметричные стрижки

Асимметричные стрижки отлично подойдут для смелых девушек с творческой натурой. В 2022 году популярными будут асимметричные и градуированные пряди, косые челки и рваные прически. Такая стрижка подчеркнет ваш образ и добавит ему трендовости.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Источник фото: pinterest.com

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