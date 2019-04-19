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Гурт «KAZKA» отримав дві премії «Золота Жар-птиця 2019»

19.04.2019

18 квітня гурт «KAZKA» отримав дві нагороди у  найграндіознішій музичній премії України «Золота Жар-птиця 2019».  Відтак, гурт став переможцем у номінаціях «Поп-гурт року» та «Хіт року». Детальніше читайте в матеріалі.

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У Києві 18 квітня у Палаці Україна пройшла церемонія вручення нагород найгучнішої музичної премії «Золота Жар-птиця 2019». Премія відновила своє існування минулого року. Раніше вона проходила у рамках культового фестивалю «Таврійські ігри».

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У кожній з одинадцяти номінацій було представлено по п’ять артистів, серед яких компетентне журі обирало найталановитіших та найдостойніших. Учасники шоу «Х-фактор» гурт «KAZKA» отримали дві нагороди у номінаціях  «Поп-гурт року» та заслужену нагороду «Хіт року» за пісню «Плакала».

Краще Золотої жар-птиці в руках тільки дві Золоті жар-птиці! Дякуємо команді, авторам, слухачам! Дякуємо M2 Ukraine за чудову премію, а слухачам та експертам — за високу оцінку нашої роботи. Дякуємо всім тим, хто вболівав за нас. Сьогодні KAZKA — Поп-гурт року і Хіт року! Любимо!


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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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