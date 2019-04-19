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Гурт «Беz Обмежень» отримав премію «Золота Жар-птиця – 2019»

19.04.2019

18 квітня гурт «Беz Обмежень» отримав заслужену нагороду грандіозної музичної премії «Золота Жар-птиця – 2019» в номінації «Рок-гурт». Читайте докладніше.

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Группа Беz Обмежень получила премию Золотая Жар-птица 2019

18 квітня в столичному Палаці «Україна» пройшла церемонія вручення нагород музичної премії «Золота Жар-птиця – 2019». Раніше премія існувала в рамках культового фестивалю «Таврійські ігри» і торік відновила своє існування.

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У кожній з одинадцяти номінацій були представлені по п’ять артистів, які боролися за престижну нагороду.  Учасники шоу «Х-фактор» гурт «Беz Обмежень» отримав заслужену перемогу в номінації «Рок-гурт».

«Отримали золоте перо Жар-птиці в номінації «Рок-гурт». Емоції зашкалюють ще досі, дякуємо всім за шквал вітань! Ми досі не віримо. Спасибі за підтримку і віру в нас! Далі більше. Все буде #БЕЗОБМЕЖЕНЬ», — поділилися щасливі володарі премії. 


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Публикация от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ (@bezobmezhen)

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