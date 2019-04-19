18 квітня в столичному Палаці «Україна» пройшла церемонія вручення нагород музичної премії «Золота Жар-птиця – 2019». Раніше премія існувала в рамках культового фестивалю «Таврійські ігри» і торік відновила своє існування.
У кожній з одинадцяти номінацій були представлені по п’ять артистів, які боролися за престижну нагороду. Учасники шоу «Х-фактор»гурт «Беz Обмежень» отримав заслужену перемогу в номінації «Рок-гурт».
«Отримали золоте перо Жар-птиці в номінації «Рок-гурт». Емоції зашкалюють ще досі, дякуємо всім за шквал вітань! Ми досі не віримо. Спасибі за підтримку і віру в нас! Далі більше. Все буде #БЕЗОБМЕЖЕНЬ», — поділилися щасливі володарі премії.