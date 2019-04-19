18 квітня гурт «Беz Обмежень» отримав заслужену нагороду грандіозної музичної премії «Золота Жар-птиця – 2019» в номінації «Рок-гурт». Читайте докладніше.

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18 квітня в столичному Палаці «Україна» пройшла церемонія вручення нагород музичної премії «Золота Жар-птиця – 2019». Раніше премія існувала в рамках культового фестивалю «Таврійські ігри» і торік відновила своє існування.

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У кожній з одинадцяти номінацій були представлені по п’ять артистів, які боролися за престижну нагороду. Учасники шоу «Х-фактор» гурт «Беz Обмежень» отримав заслужену перемогу в номінації «Рок-гурт».

«Отримали золоте перо Жар-птиці в номінації «Рок-гурт». Емоції зашкалюють ще досі, дякуємо всім за шквал вітань! Ми досі не віримо. Спасибі за підтримку і віру в нас! Далі більше. Все буде #БЕЗОБМЕЖЕНЬ», — поділилися щасливі володарі премії.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ (@bezobmezhen) 19 Апр 2019 в 1:51 PDT

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