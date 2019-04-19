Группа Беz Обмежень получила премию Золотая Жар-птица 2019

18 апреля в столичном Дворце «Украина» прошла церемония вручения наград музыкальной премии «Золотая Жар-птица – 2019». Ранее премия существовала в рамках культового фестиваля «Таврийские игры» и в прошлом году возобновила свое существование.
В каждой из одиннадцати номинаций было представлено по пять артистов, которые боролись за престижную награду. Участники шоу «Х-фактор»группа «Беz Обмежень» получила заслуженную победу в номинации «Рок-группа».
«Отримали золоте перо Жар-птиці в номінації «Рок-гурт». Емоції зашкалюють ще досі, дякуємо всім за шквал вітань! Ми досі не віримо. Спасибі за підтримку і віру в нас! Далі більше. Все буде #БЕЗОБМЕЖЕНЬ», — поделились счастливые обладатели премии.