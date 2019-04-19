Группа «KAZKA» получила две премии «Золотая Жар-птица 2019»

18 апреля группа «KAZKA» получила две награды в грандиозной музыкальной премии Украины «Золотая Жар-птица 2019». Следовательно, группа стала победителем в номинациях «Поп-группа года» и «Хит года». Подробнее читайте в материале.

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В Киеве 18 апреля во Дворце Украина прошла церемония вручения наград громкой музыкальной премии «Золотая Жар-птица 2019». Премия возобновила свое существование в прошлом году. Ранее она проходила в рамках культового фестиваля «Таврийские игры».

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В каждой из одиннадцати номинаций было представлено по пять артистов, среди которых компетентное жюри выбирало самых талантливых и достойных. Участники шоу «Х-фактор» группа «KAZKA» получили две награды в номинациях «Поп-группа года» и заслуженную награду «Хит года» за песню «Плакала».

Лучше Золотой жар-птицы в руках только две Золотые жар-птицы! Спасибо команде, авторам, слушателям! Спасибо M2 Ukraine за прекрасную премию, а слушателям и экспертам — за высокую оценку нашей работы. Спасибо всем тем, кто болел за нас. Сегодня KAZKA — Поп-группа года и Хит года! Любим!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band) 18 Апр 2019 в 11:58 PDT

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