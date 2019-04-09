Сьогодні, 9 квітня, телеведучому, актору, сценаристу і продюсеру Дмитру Танковичу виповнилося 42 роки. Керівник Vaverka Production – ще й батько прекрасної доньки і чудовий чоловік. Який день народження запам’ятався шоумену найбільше? Детальніше – в матеріалі.

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Дмитро зізнався, що день народження не особливо любить, оскільки дуже багато уваги цього дня, але все ж його відзначає. Зазвичай святкування проходить у колі найближчих. З найпам’ятніших моментів шоумен виділив день народження два роки тому. Тоді донечка принесла йому дуже велику коробку Lego: «Я дуже люблю Lego! Весело було спостерігати, як вона несла цю коробку, вона ж була тоді дуже маленькою. Незважаючи на складнощі, її очі горіли, адже перемагало велике бажання зробити мені подарунок. До речі, зібрали ми його тільки два тижні тому. Там був дуже великий корабель».

Після того, як Дмитро з донькою закінчили цей прекрасний проект, малеча зробила мамі серйозну пропозицію. Сказала так, щоб тато не чув: «Я все зробила! Ми з татом зібрали корабель, а це значить, що ми можемо подарувати його йому знов». Дмитра лише розчулює цей момент: «Мені подобається (усміхається. – Прим. ред.)! Підприємницька жилка з’являється».

Нові проекти Дмитра, які ми побачимо цього року, – «Доньки-матері» і «Джованні».

Редакція сайту вітає Дмитра з днем ​​народження, бажає творчого натхнення, яскравих позитивних емоцій, тепла і міцного здоров’я!

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