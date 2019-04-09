Сегодня, 9 апреля, телеведущему, актеру, сценаристу и продюсеру Дмитрию Танковичу исполнилось 42 года. Руководитель Vaverka Production является еще и отцом прекрасной дочери и замечательным мужем. Какой день рождения запомнился шоумену больше всего? Подробнее – в материале.

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Дмитрий признался, что день рождения не особо любит из-за сверхвнимания в этот день, но все же его отмечает. Конечно же, празднование проходит в кругу самых близких. Из памятных моментов шоумен выделил день рождения два года назад. Тогда дочь принесла ему очень большую коробку Lego: «Я очень люблю Lego! Весело было наблюдать, как она тащила эту коробку, она ведь была тогда очень маленькой. Несмотря на сложности, ее глаза горели, ведь побеждало большое желание сделать мне подарок. Кстати, собрали мы его только две недели назад. Там был очень большой корабль».

После того, как Дмитрий с дочкой закончили этот прекрасный проект, малышка сделала маме серьезное предложение. Сказала так, чтобы папа не слышал: «Я все сделала! Мы с папой собрали корабль, а это значит, что мы можем подарить его ему снова». Дмитрия лишь умиляет этот момент: «Мне нравится (улыбается. – Прим. ред.)! Предпринимательская жилка появляется».

Новые проекты Дмитрия, которые мы оценим в этом году, – «Дочки-матери» и «Джованни».

Редакция сайта поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает творческого вдохновения, ярких положительных эмоций, тепла и крепкого здоровья!

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