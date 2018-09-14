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Телеканал СТБ / Дмитрий Танкович наконец решился показать свою семью

Дмитрий Танкович наконец решился показать свою семью

Телеканал СТБ

Руководитель Vaverka Production, проекта «Хата на тата» и сериала «Сдается домик у моря» Дмитрий Танкович не привык выставлять свою семью напоказ: фотографии жены и дочери довольно редко появляются в соцсетях шоумена. Однако недавно Дмитрий решил слегка приоткрыть завес и поделиться с журналом «Отдохни» эксклюзивными подробностями личной жизни. Почему мужчина так ревностно оберегал Ольгу от общественного внимания и как познакомились супруги, читайте в материале!

Как говорит мужчина, семью как нечто личное и сокровенное хочется охранять от лишних глаз. «Вы ведете скрытную жизнь — любимая фраза нашего участкового», —  с улыбкой делится Дмитрий.

«Я не знаю. Просто не думаю, что это должно быть общественным достоянием. Хочется сохранять личное в некой безопасности. Как сказал один из комиков про мой Instagram «Это как Буча: десять тысяч человек и ничего интересного!», —  шутит Дмитрий.

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Дмитрий Танкович

В свою очередь Ольга Рыбка описывает своего мужа как человека, которому нелегко открываться незнакомым людям, и его страничка соответствует его характеру.

«Он и мне долго открывался в наших отношениях»,  — говорит женщина.

Кстати, по поводу Ольги в прессе неоднократно ходили  слухи о том, что женщина якобы фотомодель. Однако Дмитрий Танкович спешит опровергнуть эту информацию, поспешно добавляя, что у жены несомненно  внешность модели. При этом профессионально она модельным бизнесом никогда не занималась.

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Сама о себе Ольга говорит, что ранее работала менеджером по туризму, после стала сотрудником спортивной телекомпании, и в конце концов попала на СТБ администратором. Собственно здесь супруги и познакомились.

«Мы познакомились на кастингах проекта «Україна має талант» в Донецке. Я работала администратором, а Дима ездил со съемочной группой. Так мы и встретились на площадке», — рассказала Ольга.

Супруги отмечают, что между ними сразу зародилась обоюдная симпатия, которая со временем переросла в любовь.

Полное интервью читайте в журнале «Отдохни»!

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