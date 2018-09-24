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Телеканал СТБ / «Хата на тата» 7 сезон: чем удивит зрителей 5 выпуск

«Хата на тата» 7 сезон: чем удивит зрителей 5 выпуск

Телеканал СТБ

В 5 выпуске «Хата на тата» 2018 зрители познакомятся с папой, который целыми днями напролет гуляет с друзьями. Ленивый отец называет себя «холостяком». Но как только любимая супруга уехала на отдых, его жизнь превратилась в ад. Что ожидает зрителей в 5 выпуске 7 сезона «Хата на тата», узнайте в материале!

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Новый герой все время развлекается с друзьями, когда жена занимается воспитанием детей и ведет все домашние дела. Муж очень любит свою супругу, но помощи ей никогда не предлагает. Папа наслаждается жизнью и называет себя «холостяком». Земные дела его не тревожат.

хата на тата

Но теперь любимая жена оставила мужа ради настоящего Холостяка  — главного героя романтического реалити «Холостяк»-8 Рождена Ануси. Женщина проведет прекрасный вечер в компании известного украинского певца.

Папа никогда не понимал, что его вторая половинка нуждается в помощи. Поэтому он самостоятельно установил новые правила, чтобы следить за чистотой в доме. Но детишки не согласны с его мнением. После отъезда мамы они почувствовали свободу —  начали дебоширить. Сможет ли герой справиться с трудностями? Будет ли папа ревновать свою жену к романтичному Рождену Ануси?

Узнайте уже в этот понедельник в 20:00 на канале СТБ! А также смотрите видеоанонс выпуска 5 «Хата на тата»-7 прямо сейчас!

Video: «Хата на тата» 7 сезон: чем удивит зрителей 5 выпуск

В выпуске 5 «Хата на тата» 7 зрители узнают, справится ли герой с трудностями

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