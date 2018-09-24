У 5 випуску «Хата на тата» 2018 глядачі познайомляться з татом, який цілими днями гуляє з друзями. Лінивий батько називає себе «холостяком». Але щойно кохана дружина поїхала на відпочинок, його життя перетворилося на пекло. Що чекає глядачів у 5 випуску 7 сезону «Хата на тата», дізнайтеся в матеріалі!

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Новий герой весь час розважається з друзями, коли дружина займається вихованням дітей і веде всі домашні справи. Чоловік дуже любить свою дружину, але допомоги їй ніколи не пропонує. Тато насолоджується життям і називає себе «холостяком». Земні справи його не хвилюють.

Але тепер жінка залишила чоловіка заради справжнього Холостяка — головного героя романтичного реаліті «Холостяк»-8 Рождена Анусі. Жінка проведе прекрасний вечір у компанії відомого українського співака.

Тато ніколи не розумів, що його друга половинка потребує допомоги. Тому він самостійно встановив нові правила, щоб стежити за чистотою в будинку. Але дітлахи не згодні з його думкою. Після від’їзду мами вони відчули свободу — почали бешкетувати. Чи зможе герой впоратися з труднощами? Чи ревнуватиме тато свою дружину до романтичного Рождена Анусі?

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Video: «Хата на тата» 7 сезон: чим здивує глядачів 5 випуск У випуску 5 Хата на тата 7 глядачі дізнаються, чи впорається герой з труднощями

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