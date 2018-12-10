У 16 випуску «Хата на тата» -7 тато-співак на ім’я Роман не надто хоробро зустрів завдання від проекту. Але кілька днів без дружини вистачило, щоб запал чоловіка зменшився. Що саме вивело героя з себе, чому він зненавидів улюблену кішку і чи став він справжньою суперзіркою – далі в матеріалі.

Більше на тему: «Хата на тата»-7: Як тато-командир ладнав зі своїми дітьми

Дружина Ольга, яка працює на 3-х роботах, нарешті відчула справжній смак відпочинку. Зачинивши двері машини і відправившись в тижневу відпустку, мама відчула себе як ніколи легко. Зустріч з улюбленої рок-групою «O’Torvald», катання на байках, походи в салони краси … Загалом, все те, чого в звичайному житті так сильно не вистачало, на перший погляд, тихій та спокійній бібліотекарці.

Більше на тему: 20 типових фраз батьків від редакції stb.ua

Але непосидючий тато тут же знайшов чим зайнятися в перший день без дружини. Залишивши дітей на друзів і відкинувши всі сумніви, Рома відправився на свій раніше запланований творчий вечір. Невимушена атмосфера, молоді дівчата-фанатки і еротична поезія Романа не залишили байдужим нікого в усьому залі. Сп’янілий променями власної популярності, Роман забув про дітей і відправився в студію записувати музику на інтимні вірші. Витративши весь день тільки на себе, попереду його все ж очікував мамин графік!

Чоловік і подумати не міг, які подарунки приготував Роману власний кіт. «Неприємні сюрпризи» чекали героя по кілька разів на день. Кіт нібито мстив господареві за його несмачну їжу, яку побоялися спробувати голодні після школи діти. Весь наступний день у чоловіка був дуже насиченим: приготувати сніданок, понаглядати за дітьми, повибивати килими, пересадити вазони, прибрати в будинку і ще дітям увагу приділити!

Незважаючи на важкий день, Романа ще чекав список основних завдань! Чоловікові треба було облаштувати доньці кімнату, зробити стіл своїми руками, створити батьківський комітет, стати суперзіркою і допомогти синові підкорити серце однокласниці Лізи.

Вже цього понеділка тато-романтик відчув на собі не тільки 50 відтінків божевільної втоми, але і 7 кіл пекла у власному будинку. Чи вийшло Ользі переконати чоловіка в важливості виконання основних завдань? Чи став чоловік справжньою суперзіркою? Чим Женя довів батька до сліз? І який незвичайний подарунок чоловік підніс дружині?

Дивіться повне відео випуску 16 «Хата на тата» -7!

Video: «Хата на тата» -7 випуск 16: Чи зуміла дружина переконати чоловіка стати суперзіркою В 16 выпуске «Хата на тата»-7 папа-певец по имени Роман не очень храбро встретил задания от проекта. Но пару дней без жены хватило, чтобы пыл мужчины поубавился

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ