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Телеканал СТБ / 20 типових фраз батьків від редакції stb.ua

20 типових фраз батьків від редакції stb.ua

Телеканал СТБ

Наші мами і тати завжди намагаються вберегти нас від непотрібних шишок, навіть коли ми цього не розуміємо і бурчимо. Саме в такі моменти в родині народжуються висловлювання, які живуть в пам’яті все життя. Редакція stb.ua вирішила згадати типові фрази батьків, опираючись на досвід зірок СТБ. Їх ми з трепетом згадуємо і донині!

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* Солодке тільки після обіду.

* Не обманюй. Суп вже холодний!

* Бутерброди – це не їжа.

* Спину рівно тримай.

* А хто доглядатиме за цим котом? Ти? Та невже?!

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Ведуча «Вікна-новини» Віта Євтушина поділилася з нами дитячими спогадами, зазначивши, що батьки воліли виховувати словом. Вони могли іноді посварити або присоромити, і все.

«Чітко запам’ятався один кумедний момент, коли мені було років чотири. Ми йшли з мамою вулицею і раптом зустріли знайомих. Я тоді доїдала свою цукерку, і поки дорослі розмовляли про своє, викинула обгортку прямо на асфальт і потоптала її ногою. Звичайно, всі помітили, а мама зніяковіла. Коли ми залишилися вдвох, вона пояснила, що ніколи не можна кидати сміття на вулиці. І досі це правило для мене є непорушним», – розповіла телеведуча.

* Щоб я таких слів більше не чула!

* Ти як зі мною розмовляєш?

* Не вступиш – будеш працювати.

* Ти ж не для нас вчишся, а для себе.

* Ти хочеш стати двірником?

папа с дочкой

Суддя «МастерШеф»-8 Дмитро Горовенко теж не без усмішки згадує свої дитячі роки. Мама двох братів – Дмитра і Дениса – точно знала, якими хоче виростити синів.

«У мене є брат на ім’я Денис. Він молодший за мене на два роки. Нас виховувала мама фактично самостійно. Якщо хтось із нас був винен у чомусь, то покарання отримували обидва, наприклад, по попі. Напевно, у неї не було іншого вибору (сміється. – Прим. ред.). Таким чином вона вкладала нам в голову думку, що ми брати і відповідаємо один за одного, підтримуємо один одного завжди. Потрібно сказати, що мама досягла бажаного результату!» – відверто каже суддя «МастерШеф»-8 Дмитро Горовенко.

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* У твоїй кімнаті чорт ногу зломить!

* Точно немає? А якщо знайду?

* Де кинув, там і шукай.

* А ти через «не можу».

* Щоб здачу повернув (-ла)

мама с сыном

А ось суддя проекту «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узелков заявив, що більше на його особистість вплинули вулиця і спорт, зокрема бокс.

«У дитинстві більшу частину свого часу я проводив у спортивних секціях. Якщо батьки хотіли мене покарати за щось – вони забороняли мені ходити на тренування. Для мене це була найстрашніша кара. Адже тільки заради тренувань я до восьмого класу був круглим відмінником. При цьому я не можу сказати, що батьківське виховання було жорстким – вони просто хотіли, щоб я навчався», – розповів телеведучий.

* Хотіти не шкідливо.

* Надінь шапку.

* Хоч кілок на голові теши.

* А тобі що, нічого не задали?

* Доїдеш – подзвони.

Звичайно, у кожної людини своя історія дитинства, а у батьків – свій стиль виховання. Ми впевнені, що і вам є про що згадати, що розповісти своїм дітям і за що подякувати мамі й татові.

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