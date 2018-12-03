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«Хата на тата»-7: що змусить тата-рома вчити рідну мову – дізнаємося в 15 випуску
03.12.2018
Героєм 15 випуску «Хата на тата»-7 стане тато-білоручка Микола Москаленко. Чоловік прикривається національними традиціями ромів, щоб ухилятися від допомоги і перетворювати власну дружину в рабиню. Однак проект «Хата на тата» спустить голову родини з небес на землю і покаже, яким повинен бути справжній чоловік.
Більше на тему: «Хата на тата»-7: чи змогла дочка достукатися до серця тата-мільйонера
У наступному випуску ви дізнаєтеся:
Яке завдання чоловік назвав смертним вироком?
Як Микола мив посуд і чим дивував усю сім’ю?
Чи порозумівся тато з розпещеним сином?
Який провал чекав Миколу-молодшого першого дня у школі?
Яка страшна подія змусила тата задуматися про сімейні цінності?
За що Микола просив вибачення у батька?
Чому тато-ром не хотів вивчати рідну мову і чому він змінив свою думку?
Що змусило батька інакше подивитися на рідну дочку, яку раніше не помічав?
Якого «невідомого звіра» зшив тато своїми руками?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть 15 випуск «Хата на тата»-7 вже сьогодні, 3 грудня, о 20:00.
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