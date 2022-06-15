Якщо ви не знаєте, куди піти з дітьми у Києві, ця стаття для вас! У столиці є безліч місць, куди піти з дитиною – суцільне задоволення, і ми допоможемо дізнатися більше про них. Редакція представляє список ідей, де можна весело провести час, щоб дозвілля з сім’єю ви запам’ятали на довгі роки. Зірки СТБ також поділилися з нами своїми уподобаннями та улюбленими місцями для відпочинку.

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Київський зоопарк Kyiv Zoo

У київському зоопарку дітям справді буде де розгулятися! Мабуть, в теплу погоду це найкраще місце для прогулянки. Крім звичних нам вольєрів, тут є і невелика контактна ферма з хрюшами та курчатами. Тому в дітей буде гарна можливість не просто подивитися на тварин, а й подружитися з ними. У програму розваг можна включити і атракціони. Київський зоопарк розташований на проспекті Перемоги, 32.

Ціна: дитячий – 60 грн, дорослий – 120 грн.

Дитяча залізниця

У Сирецький парк теж краще вибиратися з теплу погоду, щоб вдосталь погуляти доріжками і відпочити на затишних лавочках. Непосидючі діти зможуть покататися на дитячій залізниці. Родзинка атракціону полягає в тому, що малюки пограють не лише в пасажирів, а й машиністів або провідників!

Ціна: дитячий – 50 грн, дорослий – 100 грн.

Музей води

У цьому музеї для дітей та дорослих проводяться захопливі екскурсії. Чудове місце для відвідування всією сім’єю. Ліфт опустить вас під землю, де ви зможете дізнатися більше про все, що пов’язане з водою: як вона потрапляє до будинків і як важливо берегти природні джерела. Дітям буде надано можливість опинитися всередині величезної мильної бульбашки! Музей води можна знайти за адресою: вул. Грушевського, 1-в.

Ціна: дорослий – 80 грн, дитячий – 60 грн, діти до 6 років у супроводі батьків – безкоштовно.

Мотузкові парки

Мотузкових парків у Києві досить багато, і їхня перевага в тому, що активно відпочити тут можуть як діти, так і батьки. Зазвичай траси передбачені для різних вікових груп та зросту. Інструктор розповість, як правильно долати перешкоди, а надійна страховка вбереже від травм.

Якщо надворі погана погода, можна знайти «лазанки» під дахом. Найпопулярніші мотузкові парки – Парк дружби народів, Гідропарк, ТЦ «Блокбастер», спорткомплекс «АТЕК», парк Партизанської слави.

Ціна: від 85 грн.

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Океанаріум «Морська казка»

Якщо дитині подобається підводний світ, похід в океанаріум стане для неї справжнім святом! Традиційно відвідувачам запропонують пройти крізь скляний тунель, просто в стінах якого живуть підводні мешканці. Крім різнокольорових рибок, тут можна побачити справжніх скатів, морських коників, черепах, медуз і навіть крокодилів. Дитині точно сподобається! Океанаріум розташований за адресою: вул. Андрія Малишка, 3.

Ціна: дитячий (3-13 років) – 170 грн, дорослий – 230 грн. Дітям до 14 років вхід у супроводі дорослих!

Контактний зоопарк

У столиці вистачає різних контактних зоопарків. У кожному з них діти можуть ближче познайомитися зі звірятками: єнотами, білками, їжаками, кроликами, ламами і навіть кенгуру! Малюки не просто погладять тварин, а й пригостять їх спеціальним кормом. Його можна купити на території зоопарку.

Адреси контактних зоопарків: проспект Академіка Глушкова, 1 (Animal Park).

Ціна:

Сімейний – (2 дорослі + дитина від 3х до 7 років) 350 грн. (безготівковий розрахунок) та 360 грн. (Готівковий розрахунок).

Дорослі – 175 грн. (безготівковий розрахунок) та 180 грн. (Готівковий розрахунок).

Діти віком від 3 до 7 років – 115 грн. (безготівка) та 120 грн. (готівка). *

Багатодітні сім’ї, пенсіонери, ліквідатори ЧАЕС – 55 грн. (безготівка) та 60 грн. (готівка).

Групові відвідування від 10 осіб – 10%

Групові відвідування від 20 осіб – 15%

Групові відвідування від 30 осіб – 25%

* Рекомендуємо мати при собі документ, що підтверджує вік дитини.

Ляльковий театр

У Київському академічному театрі ляльок проводять вистави для різних вікових груп. Ви можете відвідати спектакль як для найменших, так і для дітей старшого віку. Все всередині театру нагадує казку, тож у вас буде неймовірна можливість зануритися в атмосферу чарів та магії! Ляльковий театр можна відвідати за адресою: вул. Грушевського, 1-а. Під час воєнного стану уточнюйте графік роботи театру.

Ціна: від 80 грн.

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Планетарій

У столичний планетарій краще йти з дитиною старшого віку, щоб їй було цікаво вивчати зоряне небо. Це захопливе дійство з такими, здавалося б, далекими планетами точно не залишить байдужим нікого. У вас буде можливість серед білого дня побачити зірки і почути багато історій про космос. Планетарій розташований за адресою: вул. Велика Васильківська, 57/3.

Ціна: від 200 грн.

Парк гойдалок

Всі діти люблять гойдатися на гойдалках, та й у дорослому віці часом хочеться відірватися від землі. На території парку гойдалок на ВДНГ знайдуться розваги на будь-який смак і вік. Для найменших підійдуть конячки і машинки, для дітей старшого віку – великі гойдалки-лавки, «тарзанки», шини на ланцюгах. Тут можна знайти і затишні гойдалки-кокони, в яких можна просидіти цілий день за книгою, поки дітки гратимуться на майданчику поруч. Гойдалковий парк розташований на ВДНГ (Виставка досягнень народного господарства або Національний Експоцентр України). Розташований за адресою: пр. Академика Глушкова, 1.

Ціна: від 60 грн за вхід (крім цього, за додаткові атракціони береться плата).

Музей авіації

Найчастіше, чуючи свист літака, ми лише задираємо високо голову та намагаємося роздивитися далеку крапку з білим шлейфом позаду. А ось в Музеї авіації діти зможуть не просто подивитися на конструкції, а й доторкнутися до них, побувати всередині і навіть побачити кабіну пілота! Крім того, велика зелена територія музею чудово підійде для тривалих прогулянок на свіжому повітрі, і дітям точно не буде нудно! Музей розташований на вулиці Медовій, 1. На час воєнного стану музей зачинено, але можна придбати електронні квитки – ці кошти будуть використані для догляду за експонатами.



Ціна: дитина – 60 грн, дорослий – 100 грн.

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Креативний простір BabyRock

Це сучасний креативний простір для дітей, де кожна дитина може побути рок-зіркою, шеф-кухарем, вченим – ким завгодно, якщо ця роль дитині до душі. Тут немає жодної плюшевої іграшки, проте є музичні інструменти, щоб організувати репетиції своєї групи, є тварини, за якими діти навчаться доглядати, є власна кухня, де можна влаштувати кулінарні експерименти, і навіть своя лабораторія для наукових дослідів. Головне – батькам надається можливість спокійно відпочити в одному з прилеглих ресторанів, поки діти захоплені своїми активностями. Простір розташовано на вулиці Воздвиженська, 10-б. Наразі працює для святкування дитячих днів народжень.

Ціна: 800 грн за дитину на святі.

Коворкінг з дітьми Zelenka

Це креативний простір для батьків та дітей. Особливість закладу в тому, що тут кожен знайде заняття до душі: батьки можуть поспілкуватися у колі однодумців, поки малюки розважаються з аніматорами або просто граються один з одним. А ще тут проводяться тренінги для дітей (в основному дошкільного віку) і заходи для всієї родини. Простір знаходиться по вулиці Ярославів Вал 11/1.

Ціна: від 100 грн/год.

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Тепер ви знаєте, куди повести дитину в Києві та як всією сім’єю весело провести час. Пам’ятайте, що ваші діти збережуть ці спогади на довгі роки, тож любіть, балуйте, цінуєте, і вони відповідатимуть тим же!

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