Если вы не знаете, куда пойти с детьми в Киеве, эта статья для вас! В столице есть множество мест, куда пойти с ребенком – одно удовольствие, и мы поможем узнать больше о них. Редакция представляет список идей, где можно весело провести время, чтобы досуг с семьей вы запомнили на долгие годы. Звезды СТБ также поделились с нами своими предпочтениями и любимыми местами для отдыха.

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Киевский зоопарк Kyiv Zoo

В киевском зоопарке детям точно будет где разгуляться! Пожалуй, в хорошую теплую погоду это лучшее место для прогулки. Кроме привычных нам вольеров, здесь есть и небольшая контактная ферма с хрюшками и цыплятами. Поэтому у детей будет хорошая возможность не просто посмотреть на животных, но и подружиться с ними. В программу развлечений можно включить и аттракционы. Киевский зоопарк находится на проспекте Победы, 32.

Цена: детский – 60 грн, взрослый – 120 грн.

Детская железная дорога

В Сырецкий парк тоже лучше выбираться в теплую погоду, чтобы вдоволь побродить по дорожкам и отдохнуть на уютных лавочках. Непоседливые дети смогут покататься на детской железной дороге. Изюминка аттракциона заключается в том, что малыши поиграют не только в пассажиров, но и машинистов или проводников!

Цена: детский – 50 грн, взрослый – 100 грн.

Музей воды

В этом музее для детей и взрослых проводятся увлекательные экскурсии. Отличное место для посещения всей семьей. Лифт опустит вас под землю, где вы сможете узнать больше о всем, что связано с водой: как она попадает в дома и как важно беречь природные источники. Детям представится возможность оказаться внутри огромного мыльного пузыря! Музей воды можно найти по адресу: ул. Грушевского, 1-а.

Цена:взрослый – 80 грн, детский – 60 грн, дети до 6 лет в сопровождении родителей – бесплатно.

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Веревочные парки



Веревочных парков в Киеве довольно много, и их преимущество в том, что активно отдохнуть здесь могут как дети, так и родители. Обычно трассы предусмотрены для различных возрастов и роста. Инструктор расскажет, как правильно преодолевать преграды, а надежная страховка убережет от травм.

Если на улице плохая погода, можно найти «лазалку» под крышей. Самые популярные веревочные парки – Парк дружбы народов, Гидропарк, ТЦ «Блокбастер», спорткомплекс «АТЕК», парк Партизанской славы.

Цена: от 85 грн.

Океанариум «Морская сказка»



Если ребенку нравится подводный мир, поход в океанариум станет для него настоящим праздником! Традиционно посетителям предложат пройти сквозь стеклянный тоннель, прямо в стенах которого живут подводные обитатели. Кроме разноцветных рыбок, здесь можно увидеть настоящих скатов, морских коньков, черепах, медуз и даже крокодильчиков. Ребенку точно понравится! Океанариум располагается по адресу: ул. Андрея Малышко, 3.

Цена: детский (3-13 лет) – 170 грн, взрослый – 230 грн. Детям до 14 лет — вход в сопровождении взрослых!

Контактный зоопарк

В столице хватает различных контактных зоопарков. В каждом из них дети могут поближе познакомиться со зверюшками: енотами, белками, ежами, кроликами, ламами и даже кенгуру! Детки не просто погладят животных, но и угостят их специальным кормом. Его можно купить на территории зоопарка.

Адреса контактных зоопарков: проспект Академика Глушкова, 1 (Animal Park).

Цена:

Семейный – (2 взрослых + ребенок от 3х до 7 лет) 350 грн. (безналичный расчет) та 360 грн. (наличный расчет).

Взрослые – 175 грн. (безналичный расчет) и 180 грн. (наличный расчет).

Дети от 3х до 7 лет – 115 грн. (безнал.) и 120 грн. (нал.). *

Многодетные семьи, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС – 55 грн. (безнал.) и 60 грн. (нал.).

Групповые посещения от 10 человек – 10%

Групповые посещения от 20 человек – 15%

Групповые посещения от 30 человек – 25%

* Рекомендуем иметь при себе документ подтверждающий возраст ребенка.

Кукольный театр

В Киевском академическом театре кукол проводят представления для разных возрастов. Вы можете посетить спектакль как для самых маленьких, так и для детей постарше. Все внутри театра само по себе напоминает сказку, так что у вас будет невероятная возможность погрузиться в атмосферу волшебства и магии! Кукольный театр можно посетить по адресу: ул. Грушевского, 1-а. Уточняйте график работы во время военного положения.

Цена: от 80 грн.

Планетарий

В столичный планетарий лучше идти с ребенком постарше, чтобы ему было интересно изучать звездное небо. Это захватывающее представление с такими, казалось бы, далекими планетами точно не оставит равнодушным никого. Вам представится возможность среди белого дня увидеть звезды и услышать много историй о космосе. Планетарий находится по адресу: ул. Большая Васильковская, 57/3.

Цена: от 200 грн.

Качельный парк

Все дети любят кататься на качелях, да и во взрослом возрасте иногда хочется оторваться от земли. На территории качельного парка на ВДНХ найдутся развлечения на любой вкус и возраст. Для самых маленьких подойдут лошадки и машинки, для детей постарше – большие качалки-лавки, «тарзанки», шины на цепях. Здесь можно найти и уютные качели-коконы, в которых можно просидеть целый день напролет за книгой, пока детки будут играться на площадке рядом. Качельный парк находится на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства или Национальный Экспоцентр Украины). Располагается по адресу: пр. Академика Глушкова, 1.

Цена: от 60 грн за вход (кроме этого, за дополнительные аттракционы берется плата).

Музей авиации



Чаще всего при свисте самолета мы лишь задираем высоко голову и пытаемся рассмотреть далекую точку с белым шлейфом позади. А вот в Музее авиации дети смогут не просто посмотреть на конструкции, но и прикоснуться к ним, побывать внутри и даже увидеть кабину пилота! Кроме того, большая зеленая территория музея отлично подойдет для длительных прогулок на свежем воздухе, и детям точно не будет скучно! Музей находится на улице Медовой, 1. На время военного положения музей закрыт, но можно купить электронный билет, чтобы поддержать уход за экспонатами.

Цена: ребёнок – 60 грн, взрослый – 100 грн.

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Креативное пространство BabyRock

Это современное креативное пространство для детей, где каждый ребенок может побыть рок-звездой, шеф-поваром, ученым – кем угодно, если эта роль ребенку по душе. Здесь нет ни одной плюшевой игрушки, зато есть музыкальные инструменты, чтобы организовать репетицию своей группы, есть животные, за которыми дети научатся ухаживать, есть собственная кухня, где можно устроить кулинарные эксперименты, и даже своя лаборатория для научных опытов. Главное – родителям предоставляется возможность спокойно отдохнуть в одном из прилегающих ресторанов, пока дети увлечены своими активностями. Пространство расположено на улице Воздвиженская, 10-б. Сейчас работает под празднования детских дней рождений

Цена: 800 грн за ребенка на празднике.

Коворкинг с детьми Zelenka

Это креативное пространство для родителей и детей. Особенность заведения в том, что здесь все найдут занятие по душе: родители могут пообщаться в кругу единомышленников, пока малыши развлекаются с аниматорами или просто играют друг с другом. А еще здесь проводятся тренинги для детей (в основном дошкольного возраста) и мероприятия для всей семьи. Пространство находится по улице Ярославов Вал 11/1.

Цена: от 100 грн/час.

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Теперь вы знаете, куда повести ребенка в Киеве и как всей семьей весело провести время. Помните, что ваши дети сохранят эти воспоминания на долгие годы, так что любите, балуйте, цените, и они ответят тем же!

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