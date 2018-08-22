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Телеканал СТБ / Дмитрий Танкович: онлайн-конференция с руководителем Vaverka Production

Дмитрий Танкович: онлайн-конференция с руководителем Vaverka Production

Телеканал СТБ

Руководитель Vaverka Production Дмитрий Танкович раскрыл секреты проекта «Хата на тата» и сериалов «Сдается домик у моря», «Коли ми вдома». Как ему работается с новой командой? Какие шоу любит пересматривать дочка Дмитрия? Что происходит за кулисами сериала «Сдается домик у моря»? На эти и другие вопросы Дмитрий Танкович ответил в эксклюзивной онлайн-конференции. Узнайте подробности прямо сейчас!

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Безымянный

Какие основные критерии для выбора участников проекта «Хата на тата» и где находят персонажей?

На самом деле команда проекта «Хата на тата» выполняет очень много работы. Они чудесным образом находят героев шоу. Ребята могут просто поехать в небольшое село и пойти искать по домам, спрашивать соседей, есть ли кто-то колоритный в их селе. Отбор участников очень непростой, мы ищем всегда яркого и очень харизматичного героя. Также основное, на что мы обращаем внимание, — чтобы у персонажа была интересная семья с детьми. Наша задача — в конце шоу сказать, что мы действительно помогли конкретной семье стать лучше.

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Кто ваш любимый персонаж ситкома «Коли ми вдома»? С кем вы себя ассоциируете?

Это дядя Гриша. Потому что в нём есть кусочек меня. Мы с командой, когда создавали героев, разрабатывали их качества и конкретные черты характера, сделали так, чтобы каждому из персонажей достался кусочек тех, кто их придумывал.

Вы работали в кадре и вне кадра. Где вам более комфортно?

Я везде себя комфортно чувствую. И тут, и там есть свои плюсы и минусы. В кадре было очень хорошо работать. Может быть, ещё когда-то покажусь. Ведь кто знает, жизнь странная штука…

Смотрите полное видео онлайн-конференции с Дмитрием Танковичем!

Video: Дмитрий Танкович: онлайн-конференция с руководителем Vaverka Production

Дмитрий Танкович, руководитель Vaverka Production, раскрыл секреты проекта Хата на тата и сериалов Сдается домик у моря, Коли ми вдома. Смотрите эксклюзивную онлайн-конференцию

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