Керівник Vaverka Production Дмитро Танкович розкрив секрети проекту «Хата на тата» і серіалів «Здамо будиночок біля моря», «Коли ми вдома». Як йому працювати з новою командою? Які шоу любить переглядати дочка Дмитра? Що відбувається за лаштунками серіалу «Здамо будиночок біля моря»? На ці та інші запитання Дмитро Танкович відповів в ексклюзивній онлайн-конференції. Дізнайтеся подробиці вже зараз!

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Які основні критерії для вибору учасників проекту «Хата на тата» і де знаходять персонажів?

Насправді команда проекту «Хата на тата» виконує дуже багато роботи. Вони дивним чином знаходять героїв шоу. Хлопці можуть просто поїхати в невеличке село і піти шукати по домівках, розпитувати сусідів, чи є хтось колоритний в їхньому селі. Відбір учасників дуже непростий, ми шукаємо завжди яскравого і дуже харизматичного героя. Також основне, на що ми звертаємо увагу, — щоб у персонажа була цікава сім’я з дітьми. Наше завдання — в кінці шоу сказати, що ми дійсно допомогли конкретній сім’ї стати кращою.

Ваш улюблений персонаж ситкому «Коли ми вдома»? З ким ви себе асоціюєте?

Це дядя Гриша. Тому що в ньому є частинка мене. Ми з командою, коли створювали героїв, розробляли їхні конкретні риси характеру, зробили так, щоб кожному з персонажів дістався шматочок тих, хто їх придумував.

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Ви працювали в кадрі та поза кадром. Де вам комфортніше?

Я всюди себе комфортно почуваю. І тут, і там є свої плюси та мінуси. У кадрі було дуже добре працювати. Можливо, ще колись з’явлюсь. Адже хтозна, життя дивна штука…

Дивіться повне відео онлайн-конференції з Дмитром Танковичем!

Video: Онлайн-конференція з продюсером, телеведучим, сценаристом та актором телеканалу СТБ Дмитром Танковичем Дмитро Танкович, керівник Vaverka Production, розкрив секрети проекту Хата на тата і серіалів Здається будиночок біля моря, Колі ми вдома. Дивіться ексклюзивну онлайн-конференцію

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