Тетяна Шеліга – зірка комедійного серіалу на телеканалі СТБ «Коли ми вдома». Сьогодні талановита актриса і просто красива жінка святкує день народження! Тетяна ексклюзивно розповіла STB.UA, як проходить її особисте свято і чи буде вона взагалі відзначати цей день.

На екранах телеканалу СТБ вона – турботлива господиня Надя, а в житті – мрійлива мандрівниця, яка ніколи не стоїть на місці. Чи відсвяткує цього року Тетяна Шеліга свій день народження на борту літака? Чи все ж вибере затишний вечір у колі родини?



«Сьогодні з однією партією друзів будемо святкувати день народження в кафешці. Але основне свято відбудеться саме в неділю, коли улюблена дочка, онуки і мої подруги по життю будуть вільні. Свято в неділю відбудеться теж у кафе. А основний подарунок собі та своїй старшій онучці Варі я вже зробила – це поїздка до Португалії на цілий тиждень! Там ми і зустрінемо Новий 2019 рік!» – поділилася своїми планами на день народження Тетяна Шеліга.

Більше на тему: Тетяна Шеліга: підтримка людей — достобіса приємна штука!