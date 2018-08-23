Сьогодні своє 30-річчя святкує зірка «Коли ми вдома» Костянтин Войтенко. Вітаємо актора серіалу «Коли ми вдома» з днем ​​народження та бажаємо творчих успіхів!

24 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра п’ятого сезону улюбленого серіалу українців «Коли ми вдома». І сьогодні виконавець ролі мікробіолога Паші Костя Войтенко відзначає 30-й день народження.

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Нагадаємо, що весела історія про взаємини п’яти українських сімей з’явилася в ефірі СТБ ще 2014 року. За цей період «Коли ми вдома» встиг стати одним із найулюбленіших телепроектів глядачів, перетворився зі скетчкома в повноцінний серіал і був відзначений професійною премією «Телетріумф».

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Головні герої залишаються незмінними: Станіслав Боклан, Тетяна Шеліга, Кирило Бін, Катерина Кістень, Костянтин Войтенко, Олена Алимова, Андрій Пономаренко, Тетяна Зіновенко, Ірина Андреєва, Катерина Колесник, Олексій Тритенко.

Новий сезон улюбленого серіалу «Коли ми вдома» глядачі побачать 24 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ.

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