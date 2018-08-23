Сегодня свое 30-летие празднует звезда «Коли ми вдома» Константин Войтенко. Поздравляем актера сериала «Коли ми вдома» с днем рождения и желаем творческих успехов!

24 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера пятого сезона любимого украинцами сериала «Коли ми вдома». И сегодня исполнитель роли микробиолога Паши Костя Войтенко отмечает 30-й день рождения.

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Напомним, что веселая история об отношениях пяти украинских семей появилась в эфире СТБ еще в 2014 году. За этот период «Коли ми вдома» успел стать одним из самых любимых зрителями телепроектов, превратился из скетчкома в полноценный сериал и был отмечен профессиональной премией «Телетриумф».

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Главные герои остаются неизменными: Станислав Боклан, Татьяна Шелига, Кирилл Бин, Екатерина Кистень, Константин Войтенко, Алена Алымова, Андрей Пономаренко, Татьяна Зиновенко, Ирина Андреева, Екатерина Колесник, Алексей Тритенко.

Новый сезон любимого сериала «Коли ми вдома» зрители увидят 24 сентября в 19:00 на телеканале СТБ.

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