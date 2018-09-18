Дождались! Новый 5 сезон семейного сериала «Коли ми вдома» выйдет на телеканале СТБ 24 сентября 2018 года. В 19:00 любимые герои «Коли ми вдома»-2018 вернутся на телеэкраны, чтобы радовать зрителей 5 дней в неделю! Читайте в материале подробнее.

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Главной новостью 5 сезона «Коли ми вдома» стало то, что теперь привычные герои разговаривают на украинском языке. «Да, мы теперь перешли на украинский язык. Все серии будут только на нем. Лично я только «за» такое нововведение, ведь я люблю, как звучит украинская речь и украинский язык. Мне кажется, что зрителям это также понравится и их станет больше», — делится Татьяна Зиновенко, которая исполняет роль Натальи Богдановны.

Героев 5 сезона «Коли ми вдома» мы увидим как на знакомых зрителю локациях — в своих квартирах, так и в супермаркетах и учебных заведениях. Также в сериале появятся и новые персонажи.

Исполнители главных ролей останутся прежними: Татьяна Шелига, Станислав Боклан, Екатерина Кистень, Кирилл Бин, Екатерина Колесник, Алексей Тритенко, Алена Алымова, Константин Войтенко, Татьяна Зиновенко, Ирина Андреева, Андрей Пономаренко. Кроме этого, в 5 сезоне «Коли ми вдома» сыграет Анатолий Зиновенко: он исполнит роль ухажера Натальи Богдановны.

В своем интервью Екатерина Колесник рассказала о новом сезоне «Коли ми вдома». По ее словам, смешных моментов будет масса, у каждой пары будут происходить свои интересные события, а Марина, персонаж Екатерины, пойдет преподавать в школу. Будет где и посмеяться, и поплакать, поэтому включайте СТБ 24 сентября в 19:00 и наслаждайтесь просмотром любимого сериала «Коли ми вдома»!

Video: «Коли ми вдома» 5 сезон: дата старта нового сезона в 2018 году Когда смотреть Коли ми вдома 5 сезон в 2018 году? Дата старта сериала Коли ми вдома 2018

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