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Телеканал СТБ / «Коли ми вдома» 5 сезон: дата старту нового сезону 2018 року

«Коли ми вдома» 5 сезон: дата старту нового сезону 2018 року

Телеканал СТБ

Дочекалися! Новий 5 сезон сімейного серіалу «Коли ми вдома» вийде на телеканалі СТБ 24 вересня 2018 року. О 19:00 улюблені герої «Коли ми вдома»-2018 повернуться на телеекрани, щоб радувати глядачів 5 днів на тиждень! Читайте в матеріалі докладніше.

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Коли ми вдома

Головною новиною 5 сезону «Коли ми вдома» стало те, що тепер звичні герої розмовлятимуть українською мовою. «Так, ми тепер перейшли на українську мову. Всі серії будуть тільки нею. Особисто я тільки «за» таке нововведення, адже я люблю, як звучить українська мова. Мені здається, що глядачам це також сподобається та їх стане більше», — ділиться Тетяна Зіновенко, знайома нам за роллю Наталії Богданівни.

Героїв 5 сезону «Коли ми вдома» ми побачимо як у звичних для глядача локаціях  — у своїх квартирах, так і в супермаркетах, і в навчальних закладах. Також у серіалі з’являться і нові персонажі.

Виконавці головних ролей залишаться такими ж: Тетяна Шеліга, Станіслав Боклан, Катерина Кістень, Кирило Бін, Катерина Колесник, Олексій Тритенко, Олена Алимова, Костянтин Войтенко, Тетяна Зіновенко, Ірина Андреєва, Андрій Пономаренко. Крім цього,  у 5 сезоні «Коли ми вдома» зіграє Анатолій Зіновенко: він виконає роль залицяльника Наталії Богданівни.

У своєму інтерв’ю Катерина Колесник розповіла про новий сезон «Коли ми вдома». За її словами, смішних моментів буде маса, у кожної пари будуть відбуватися свої цікаві події, а Марина, персонаж Катерини, піде викладати в школу. Буде де і посміятися, і поплакати, тому вмикайте СТБ 24 вересня о 19.00 і насолоджуйтеся переглядом улюбленого серіалу «Коли ми вдома»!

Video: «Коли ми вдома» 5 сезон: дата старту нового сезону 2018 року

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