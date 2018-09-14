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Телеканал СТБ / Дмитро Танкович нарешті наважився показати свою сім’ю

Дмитро Танкович нарешті наважився показати свою сім’ю

Телеканал СТБ

Керівник Vaverka Production, проекту «Хата на тата» і серіалу «Здамо будиночок біля моря» Дмитро Танкович не звик виставляти свою родину на всезагал: фотографії дружини і дочки досить рідко з’являються в соцмережах шоумена. Однак нещодавно Дмитро вирішив злегка відкрити завісу і поділитися з журналом «Отдохни» ексклюзивними подробицями особистого життя. Чому чоловік так ревно оберігав Ольгу від суспільної уваги і як познайомилося подружжя, читайте в матеріалі!

Як каже чоловік, сім’ю, як щось особисте і таємне, хочеться охороняти від зайвих очей. «Ви ведете таємне життя — улюблена фраза нашого дільничного», — з посмішкою ділиться Дмитро.

«Я не знаю. Просто не думаю, що це має бути суспільним надбанням. Хочеться зберігати приватне у певній безпеці. Як сказав один із коміків про мій Instagram, «це як Буча: десять тисяч осіб і нічого цікавого!»  — жартує Дмитро.

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Дмитрий Танкович

Своєю чергою Ольга Рибка описує свого чоловіка як людину, якій нелегко відкриватися незнайомим людям, і його сторінка відповідає його характеру.

«Він і мені довго відкривався у наших стосунках», — каже жінка.

До речі, з приводу Ольги в пресі неодноразово ходили чутки про те, що жінка нібито фотомодель. Однак Дмитро Танкович поспішає спростувати цю інформацію, завбачливо додаючи, що у дружини безсумнівно зовнішність моделі. При цьому професійно вона модельним бізнесом ніколи не займалася.

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Сама про себе Ольга каже, що раніше працювала менеджером з туризму, після чого стала співробітником спортивної телекомпанії, і врешті-решт потрапила на СТБ адміністратором. Власне тут подружжя і познайомилось.

«Ми познайомилися на кастингах проекту «Україна має талант» у Донецьку. Я працювала адміністратором, а Діма їздив зі знімальною групою. Так ми і зустрілися на майданчику», — розповіла Ольга.

Подружжя зазначає, що між ними відразу зародилася взаємна симпатія, яка згодом переросла в любов.

«Я ж іще той залицяльник. Дуже неромантичний… Запросив Олю в кафе недороге. Сходили — і якось так зійшлися», — згадує Дмитро.

Повне інтерв’ю читайте в журналі «Отдохни»!

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