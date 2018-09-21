У серіалі «Здамо будиночок біля моря» – шибайголова та хитрюга, а в житті – талановитий і серйозний молодий хлопець. Георгій Петренко вірить у свого персонажа Микиту, хоч і не схвалює його поведінку. Картина «Здамо будиночок біля моря», за словами актора, повинна донести до глядача, що сім’я – найцінніше у житті.

Георгію, вам близький ваш персонаж Микита? Ви йому симпатизуєте чи, навпаки, критикуєте його?

У будь-якій ролі так чи інакше йдеш від себе, тому, звичайно, близький. Є речі, які мені не властиві та які мені не подобаються у цьому персонажі, але мене вчили так: в хорошому потрібно шукати погане, а в поганому – хороше. І обов’язково ти повинен співчувати своєму персонажеві! Адже, якщо ти його не любиш і не лаєш за якісь речі, то тобі просто не вдасться ця роль.

Мені не подобається його юнацький пофігізм, ставлення до батьків, до життя, його пріоритети, і я як актор намагаюся їх підкреслити таким чином, щоб у глядача ці якості викликали відторгнення. Водночас, як і будь-яка людина, мій персонаж не позбавлений позитивних якостей. Але, що найголовніше, у всіх серіях мій герой завжди отримує по заслугах, тому, незважаючи на всі його вчинки, мені здається, він би виріс хорошою людиною!

Прокоментуйте взаємини Микити і Марка. Чи є у вас брат або сестра? Які стосунки, на ваш погляд, повинні бути в сім’ї між дітьми?

У мене є брати і сестри, правда, тільки двоюрідні. Якщо говорити про Микиту і Марка, то приблизно схожі взаємини у мене були зі старшим братом. Тому мені не складно було перенести на знімальний майданчик деякі моменти. Через різницю у віці (а в юнацтві ця різниця особливо відчувається) постійно є конфлікти. І я вважаю, що в сім’ях з різновіковими дітьми стосунки не можуть складатися інакше. Благо, сценаристи нам дали можливість показати і позитивні сторони своїх героїв. Хлопці допомагають і люблять один одного, нехай не завжди це помітно!

Який знімальний день вам найбільше запам’ятався? Яка зміна була найскладнішою або, навпаки, легкою?

Мені найбільше запам’яталася 15 серія, тому що в ній ми знімали, як нас з Дімою Суржиковим обливали водою на лавці, а це вже був жовтень місяць (на секундочку)! І, звичайно ж, перша сцена цієї серії! Тому що я знімався зі своєю дівчиною, і нам не потрібно було нічого грати! У такі моменти відчуваєш максимум задоволення від зйомки! Камера, мотор, почали! А ти лежиш зі своєю коханою, обіймаєшся і ще гроші за це отримуєш!

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Як склалися стосунки з акторами та знімальною групою? Яка атмосфера панувала за кадром?

Ой, я завжди вважав, що на знімальному майданчику без хороших, дружніх взаємин нічого путнього не вийде… І я дуже радий, що в нашій команді склалося все чудово! Звичайно, бували і сутички, але без них ніколи не обходяться робочі будні. Команда зібралася чудова, і серіал вийшов цілком гідний!

Що ви думаєте про Одесу і місцевий колорит?

Як співається в нашій пісні: «Якщо ви не були в Одесі – значить, щось тут не так!». І це дуже точно! Одеса – розкішне місто, наповнене красою, затишком, враженнями, емоціями і неймовірними людьми! Було мало можливостей познайомитися з Одесою ближче, але досить для того, щоб закохатися у неповторний стиль міста, в атмосферу щирої гостинності містян, в ілюзію безперервного свята життя. Знаю, мені знову і знову захочеться побувати в цьому прекрасному місті.

А самі де і як вважаєте за краще відпочивати?

Взагалі, мені складно відпочивати, оскільки мені весь час хочеться себе чимось зайняти. Для мене найкращий відпочинок – це заняття улюбленою справою, вивчення чогось нового. А ще я згоден з думкою, що головне не де, а з ким!

Як ви оцінюєте результат своєї роботи після перегляду картини?

Я завжди був дуже самокритичний до своєї творчості та рідко коли можу сказати, що мені щось подобається. В основному, коли бачу себе на екрані, я думаю про те, як можна було б переграти цю сцену, по-іншому прилаштуватися, оцінити, зробити гостріше або м’якше тощо. Але я думаю, що це добре! Адже, якщо я буду всім задоволений, то перестану розвиватися, а це – смерть для актора!

Що цей фільм повинен донести до глядача, на ваш погляд?

Я думаю, що наш фільм для кожного донесе щось своє, і кожен підкреслить для себе те, що йому ближче, оскільки повчальних моментів у фільмі достатньо! Для мене найголовнішим було сказати, що сім’я – найголовніше в житті! Як би не було важко, що б не сталося в твоїй долі, є люди, які ніколи не кинуть, не зрадять, завжди виручать, допоможуть, люди, з якими насамперед хочеться поділитися радощами й успіхами, люди, які щиро порадіють твоїм досягненням!

Фотографії – з особистого архіву Георгія Петренка

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