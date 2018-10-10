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Телеканал СТБ / Кліп на пісню «Мій тато» від творців «Здамо будиночок біля моря»

Кліп на пісню «Мій тато» від творців «Здамо будиночок біля моря»

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Пісня «Мій тато» композитора Степана Василишина піднімає одну з головних ліній серіалу «Здамо будиночок біля моря». У картині якраз зачіпається тема батьків і дітей, які всіма силами намагаються налагодити між собою відносини. Автор слів – шоураннер серіалу Олексій Поляков, а виконує композицію сам Дмитро Танкович.

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Video: Кліп на пісню «Мій тато» від творців «Здамо будиночок біля моря»

Пісня Мій тато композитора Степана Василишина піднімає одну з головних ліній серіалу Здамо будиночок біля моря. Дивіться відео прямо зараз

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