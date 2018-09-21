Добрий, сімейний серіал «Здамо будиночок біля моря» завершується. Сьогодні ви побачите останню серію цієї сімейної картини. Актриса серіалу Олеся Пухова розповіла про свою героїню та взаємини батьків та дітей.

Як каже Олеся Пухова, спочатку вона не думала, що її візьмуть на роль Жанни. Однак продюсер її вмовив – і ось це сталося. У актриси і головної героїні є багато спільного і, як стверджує Олеся, в кожному персонажі, якого вона грає, є її частинка:

«У кожній моїй героїні є я, по-іншому не може бути. Кожен артист, граючи ту чи іншу роль, залишає в характері свого героя шматочок себе».

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Одним із непростих моментів було зіграти маму трьох дітей. У самої актриси є 12-річна дочка Варвара. Але актори, які грають старших дітей Жанни, вже досить дорослі люди, і тут все інакше.

Олеся Пухова вважає, що дітей треба підтримувати, навіть якщо ви не в усьому з ними згодні. Однак і виховувати їх потрібно, щоб їм було легше зорієнтуватися у дорослому житті:

«Щодо моєї дочки Варвари, то усі її починання я підтримую. Хоча не все, що її цікавить, викликає у мене захоплення. Але! Людина в 12 років починає шукати місце в цьому величезному світі, вона починає усвідомлювати себе як окрему одиницю. Взагалі, підлітковий вік – це складно як для батьків, так і для дитини. Але поки ми справляємося».

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