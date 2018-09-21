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Телеканал СТБ / Алеся Пуховая рассказала, как училась быть мамой троих детей

Алеся Пуховая рассказала, как училась быть мамой троих детей

Телеканал СТБ

Добрый, семейный сериал «Сдается домик у моря» подошел к концу. Сегодня вы увидите последнюю серию этой семейной картины. Актриса сериала Алеся Пуховая рассказала про свою героиню и отношения родителей и детей.  

пуховая мини

Как говорит Алеся Пуховая, сначала она не думала, что ее возьмут на роль Жанны. Однако продюсер ее уговорил и свершилось. У актрисы и главной героини есть много общего и, как утверждает Алеся, в каждом персонаже, которого она играет, есть ее частичка:

«В каждой моей героине есть я, по-другому не может быть. Каждый артист, играя ту или иную роль, оставляет в характере своего героя кусочек себя».

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Одним из непростых моментов было сыграть маму троих детей. У самой актрисы есть 12-летняя дочь Варвара. Но актеры, которые играют старших детей Жанны, уже достаточно взрослые люди, и тут все иначе.

Алеся Пуховая считает, что детей надо поддерживать, даже если вы не во всем с ними согласны. Однако и воспитывать их нужно, чтобы им было легче сориентироваться во взрослой жизни:   

«Что касается моей дочери Варвары, то все ее начинания я поддерживаю. Хотя не все ее увлечения вызывают у меня восторг. Но! Человек в 12 лет начинает искать место в этом огромном мире, она начинает осознавать себя как отдельную единицу. Вообще, подростковый возраст это сложно как для родителей, так и для ребенка. Но пока мы справляемся».

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