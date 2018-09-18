На телеканале СТБ транслируется 1 сезон сериала «Сдается домик у моря». Мы пообщались с одним из авторов идеи картины — Павлом Кривчиком. Он рассказал, как создавался юмористический сюжет, образы героев и каков основной посыл фильма. Подробнее читайте в нашем материале.

По словам Павла Кривчика, идея сериала «Сдается домик у моря» родилась в несколько этапов. Это было и не спонтанно, но и не слишком осознанно. Скажем так, ее вынашивали, собирали по крупицам:

«Идеи рождаются иногда осознанно, иногда спонтанно. В данном случае это какой-то симбиоз спонтанности и осознанности. Хотелось сделать летний сериал про то, что мы все любим. Есть много сериалов, где люди живут в больших городах, ездят на машинах, попадают в пробки, работают в офисах… И вот хотелось чего-то другого, как минимум в картинке».

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Создатели сериала не случайно выбрали Одессу. Часто эту «солнечную столицу» снимают со счетов, а ведь ей тоже есть что показать и рассказать:

«Также у нас был вопрос: почему все фильмы снимают в Киеве? Ведь в Украине есть много прекрасных городов. Одесса – прекрасная жемчужина, которая очень редко заявлена в кино, конечно, если это не какие-то бандитские ретро-сериалы. А ведь есть и иная Одесса, в которую люди приезжают из разных регионов Украины, Беларуси. И это уже другая Одесса. Не бандитская и не криминальная. Это совершенно другой образ той Одессы, которую мы все любим. Сразу всплывают детские воспоминания о том, как приезжали в курортный город, снимали комнату. Вот эти все моменты в голове рождались и со временем набирали обозримых форм».

Показывать сериал «Сдается домик у моря» на СТБ было решено из-за целевой аудитории канала – женщин, а значит, фильм должен был получиться семейным:

«И когда у нас уже появилась идея, мы понимали, что телеканал СТБ – телеканал для всей семьи. И это тоже внесло свои коррективы, потому что мы поняли, что героями надо делать членов одной большой семьи. Также телеканал СТБ смотрят женщины, и мы хотели, чтобы женщины и стали главными героинями».

При написании сценария были табу и касательно юмора. Авторы идеи не хотели с головой окунаться в типичный одесский юмор, а, наоборот, старались избегать шаблонных шуточек:

«Конечно, мы могли здесь показать еврейскую семью, которая разговаривает с акцентом и бросает одесские шуточки. Хотя и был такой соблазн, но это первое, что мы постарались отбросить. Ведь так получилась бы уже не современная Одесса, а мы хотели именно современную. Поэтому подобные вещи мы убирали максимально. И если у нас и остался герой, который говорит таким образом, то это самый пожилой (Сима Марковна. — Прим. ред.)».

Одной из изюминок «Сдается домик у моря» Павел Кривчик назвал главного героя Леню. Это непривычный случай, когда у человека, родившегося в Одессе, совершенно нет чувства юмора:

«Одна из главных составляющих концепта – это создать такого персонажа, как Леня. Нам понравился парадокс, что в Одессе есть коренной одессит, у которого нет чувства юмора. И мы придумали идею, как такой человек может жить в дурдоме, где у всех подвешен язык, где все шутят, иронизируют, все друг друга подкалывают, а он все воспринимает серьезно».

Вот как описывает Павел Кривчик то, что создатели сериала хотели донести до зрителя:

«Хотели передать атмосферу тепла, солнечности, домашнего уюта, когда сидишь, улыбаешься, и с экрана идет большой поток тепла. Это было одним из основных мотивов, когда мы за все это брались. И у нас это получилось».

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